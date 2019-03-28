ЗР выяснил, как изменились наши водители за последнее время и почему дорожных конфликтов стало меньше. Или не стало?

Припарковался — вылези, посмотри, не припарковался ли ты как дурак.

Народная мудрость

За последнее время ездить из-за увеличения количества автомобилей приходится дольше, но моральный климат на наших дорогах стал несколько мягче не только по сравнению с «бандитскими» девяностыми годами, но и с более спокойными «нефтедолларовыми» нулевыми.

Совсем недавно

Времена советские характеризовались тем, что Правила нарушали черные Волги (скорее всего, «комитетские») да таксисты, для которых время — деньги. Остальные — автолюбители — ездили достаточно законопослушно, и если нарушали, то по неопытности.

В девяностые годы начался ввоз подержанных, а затем и новых иномарок, и их полное доминирование на дорогах. Не только техническими показателями самих автомобилей это определялось, а прежде всего тем, что «крутых» владельцев откровенно побаивались. Хотя были и исключения, лишь подтверждающие правило. Разборки в те годы начинались при любом мизерном конфликте на дороге — кто доставал монтировку, кто биту. Видел и молоток со специальной метровой ручкой.

В девяностые годы на наших дорогах дело регулярно доходило и до огнестрела.

Сегодня

А вот сегодня, к концу второго десятилетия двадцать первого века, можно отметить, что климат на дорогах стал более мягким. Причин, по которым водители теперь более вежливые, несколько:

Уровень комфорта

То, что комфортабельность автомобилей непосредственно влияет на уровень агрессии владельцев, знают все. Так вот, современные автомобили намного легче управляются и гораздо лучше поддерживают оптимальный микроклимат в салоне. Например, владельцу автомобиля с автоматической коробкой передач любого типа намного проще сбросить скорость перед пешеходным переходом или чтобы пропустить другую машину, чем если бы он вел машину «на ручке». Сидя в кондиционированном салоне, отнюдь не хочется конфликтовать с соседями по потоку, сидящими в раскаленных «консервных банках», — комфортабельный салон и покидать-то не хочется.

Надежность автомобилей

Передвигаясь на надежном автомобиле, владелец может правильно рассчитывать время поездки, что помогает ему не спешить и всюду поспевать. Он уверен, что автомобиль не подведет. Ну а отсутствие спешки — прямой путь к большей вежливости на дороге.

Новички за рулем

В развитых и экономически благополучных странах население, как правило, садится за руль сразу после того, как это позволяет закон. То есть по достижении определенного возраста — обычно в 18 лет. Таким образом, на дорогах в год появляется порядка 2% начинающих водителей. А у нас по социально-политическим причинам в течение одного десятилетия за руль уселись сорока-, пятидесяти- и шестидесятилетние новички. Реакция и способность к обучению у этой категории людей уже не та. Такие водители зачастую не были природными хамами, но общий климат своими невнятными маневрами на дороге ухудшали изрядно.

Женщины-водители

Все вышесказанное о начинающих водителях можно отнести и к водителям-женщинам. За руль они массово стали садиться даже немного позже мужчин. Зато теперь, когда основная масса пообкаталась на дорогах, женщины делают поток автомобилей в целом как-то мягче, добрее.

Женщины за рулем гораздо реже мужчин-водителей идут на конфликт.

Такси

Таксисты раньше были весьма хамской частью водителей. К ним же можно было отнести и тех, кто занимался частным извозом. Им ничего не стоило метнуться из крайнего левого ряда в крайний правый, едва завидев руку голосующего. Теперь мало кто «ловит» такси у бордюра — скорее в смартфоне. К тому же нынешние таксисты теперь стали пользоваться привилегиями — ездить по выделенной полосе. Поэтому конфликтов с ними стало намного меньше.

Дороги

Как мы все ни ругаем строителей за низкое качество дорожного покрытия и недостаточно развитую сеть дорог, их качество все же постепенно улучшается. Хорошие указатели направлений и развивающийся придорожный сервис тоже положительно сказываются на снижении дорожной напряженности.

Нави гация

Раньше водители блуждали по городам и весям, используя только бумажные карты. Это было не просто неудобно, но порой и опасно, создавая излишнюю нервозность на дороге. Зато теперь, если вы хорошо освоили взаимодействие с электронным штурманом, то он вас куда угодно доведет без лишних нервов и суеты.

Водители часто сворачивали не туда, а потому развороты через две сплошные, чтобы поехать в нужном направлении, были обычным явлением.

Две ложки дегтя: каршеринг и гаджеты

Однако за последнее время появились и новые раздражающие факторы, которые провоцируют конфликты. Каршеринг — явление совсем для нас новое, но я очень часто вижу, как водители арендованных машин или делают первые шаги после автошколы, или откровенно «отжигают», не жалея ни покрышек, ни соседей по потоку. А еще на дорогах появились гаджетозависимые водители. Эти не расстаются со смартфоном, просматривают соцсети и переписываются, отвлекаясь от дороги.

Каршеринговые автомобили стали появляться на наших улицах совсем недавно. Их число неуклонно растет, и все чаще они фигурируют в статистике аварийности.

Водитель, увлеченный телефоном, за рулем движущегося автомобиля опасен для себя и окружающих.



Прогноз ЗР

За последние годы мы стали свидетелями того, как наши водители стали пристегиваться ремнями безопасности, как стали пропускать пешеходов на переходах. А ведь еще десять лет назад об этом мало кто задумывался. Нет, автожизнь становится культурнее и безопаснее. Полагаю, со временем цивилизованное движение окончательно приживется на российских дорогах.