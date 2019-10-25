Штраф за превышение скорости на 10–20 км/ч все-таки введут? Медведев изучает вопрос

Премьер поручил профильным ведомствам ко 2 декабря предоставить доклад в правительство по этой теме.

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Разговоры об этом ведутся уже давно, дескать, слишком высокий в России нештрафуемый порог превышения скорости, надо бы планку чуть опустить, нигде в мире такого нет. Теперь этим вопросом всерьез занялся и глава правительства Дмитрий Медведев. Он поручил МВД и другим ведомствам проработать вопрос «целесообразности» введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч. Кроме того, нужно разработать меры по наказанию иностранцев, нарушающих ПДД, и пересмотреть принципы формирования дорожных фондов — все поручения премьер дал после недавнего совещания в Екатеринбурге, об этом стало известно «Коммерсанту».

Наказание за небольшое превышение скорости в России не применяется с 2013 года. В МВД в 2014 году разработали законопроект о возвращении штрафа, но ходу ему не дали. В 2018 году вице-мэр Максим Ликсутов снова поднял эту тему. Позже в ГИБДД заявили, что разработали законопроект со штрафом в 1,5 тыс. руб. за превышение скорости на 10–20 км/ч и 3 тыс. руб. за превышение на 20–40 км/ч.

Споры насчет так называемой «дельты 20» ведутся ожесточенные — Минтранс и ГИБДД выступает за ужесточение штрафуемого лимита превышения скорости, «Единая Россия» — против, в Госдуме с позицией пока не определились.

Специалисты советуют не принимать скоропалительных решений и разобраться сначала со скоростными лимитами на трассах, так как они часто занижены именно с учетом «двадцаточки сверху». То есть система дорожного движения у нас в стране уже адаптирована к интервалу 20 км/ч, и если нештрафуемый порог будет 10 км/ч, это приведет к тому, что скоростной режим на многих магистралях окажется заниженным и потребуется серьезная реорганизация.

Кроме того, сразу же на автомобилистов посыпятся штрафы: кто-то не успеет перестроиться под новые требования, а кто-то попадет и под ошибочные наказания, которые тоже не исключены в момент перестройки системы. Система фотовидеофиксации и сейчас вызывает серьезное недовольство у водителей, а оспорить штрафы бывает очень трудно. И теперь этой системе предлагают выписывать еще больше штрафов — все это неминуемо повысит градус недовольства автомобилистов.

«Складывается устойчивое впечатление о решимости все-таки и дальше насыщать доходную часть бюджета за счет новых штрафов и внести соответствующие поправки в Административный кодекс», так прокомментировал ситуацию с нештрафуемым порогом превышения скорости депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов.

Среди очередных прорывных инициатив — ответственность за техосмотр хотят вернуть ГИБДД.



Фото: Михаил Метцель/ТАСС