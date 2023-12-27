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Квадроциклы и снегоходы теперь можно водить с обычными правами

Эксперт Кадаков рассказал о последствиях отмены прав на квадроциклы и снегоходы

Путин подписал закон, разрешающий водителям с правами категорий А, B, С и D водить квадроциклы и снегоходы – теперь для этого не требуются права тракториста-машиниста. В законе есть нюансы: мотоциклисты (А) могут водить спецтехнику без ограничений, а остальные водители – при наличии договора аренды, инструктажа перед поездкой и, вероятно, на ограниченной территории.

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По новому закону, с перечисленными категориями (и с указанными оговорками) можно водить квадроциклы и снегоходы. Даже для легких вездеходов и болотоходов массой до 3,5 тонн по-прежнему требуется категория прав А2. Инициативу обосновывают необходимостью развития туризма – чтобы за руль прогулочной техники могло сесть больше желающих.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— По-моему, это нужно было сделать уже давно, а не заставлять людей обивать пороги еще одного ведомства. Не думаю, что закон резко поднимет внутренний туризм – просто от архаичных подходов нужно отказываться.

Наличие удостоверения тракториста-машиниста ничего не гарантирует: бьются на снегоходах и квадроциклах даже опытные ездоки. И катались на них все желающие – штрафы до 1000 рублей никого не останавливали.

А теперь прокатные конторы будут подсовывать катающимся бумажку (договор) о том, что «в случае чего» турист несет всю полноту ответственности. Короче: катайтесь, но берегите себя.

Источник: Коммерсант, Максим Кадаков

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 3
27.12.2023
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