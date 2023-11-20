Снегоход и квадроцикл без отдельных прав? Такое возможно!
Обладатели водительских удостоверений на мотоцикл и/или легковой автомобиль получат также право управлять снегоходом и квадроциклом – такой законопроект разрабатывает Минэкономики по просьбе представителей субъектов федерации и туристической отрасли. Идея прорабатывается на уровне МВД и Минсельхоза.
Именно Минсельхоз сейчас занимается выдачей прав на снегоходы и квадроциклы – водители сдают теорию и вождение на площадке, а затем получают удостоверения в подведомственном ему Гостехнадзоре. С внедрением новой схемы процедура доступа к спецтехнике должна сильно упроститься.
«Во всех странах мира это права категории B. Для иностранцев вообще это недопустимо, они не могут приехать и кататься у нас на снегоходах», – еще в сентябре 2022 года заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на на заседании Госсовета по вопросам развития туризма.
По мнению Цивилева, инициатива дст импульс развитию туристической индустрии в России, президент Путин идею поддержал. Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование – предстоит решить, какими именно категориями транспорта и в каких условиях будет разрешено управлять. Штрафы за «бесправное» или нетрезвое вождение спецтехники останутся в силе, как и ранее выданные удостоверения тракториста-машиниста.
Мнение эксперта
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
— Давно пора. Правда, сейчас это объясняется тем, что облегчение доступа к управлению снегоходами и квадроциклами необходимо для развития туристической отрасли – дескать, кататься хотят многие, но не могут. А у иностранцев вообще не нет шансов покататься на снегоходах.
По-моему, все это нужно было сделать уже давно – а не заставлять людей обивать пороги еще одного ведомства.
Но даже нынешнее предложение какое-то кривое. А почему водителям с правами категории C и D не разрешить ездить на снегоходах и квадроциклах – разве их квалификация ниже?
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Источник: Коммерсант, Максим Кадаков
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