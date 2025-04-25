Какие платные дороги появятся в течение 6 лет – в «Автодоре» дали ответ

В «Автодоре» рассказали о планах по развитию скоростных дорог в России на 6 лет

На Национальном форуме инфраструктурных компаний председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко поделился планами по развитию скоростных трасс в России. Сейчас активно формируются новые транспортные коридоры, которые соединят разные регионы страны и улучшат международную логистику. Основные направления – «Север-Юг» и «Запад-Восток». Уже создан скоростной маршрут от Санкт-Петербурга до Казани через Москву – он тянется более чем на 1,5 тысячи километров.

До конца года трассу продлят до Екатеринбурга, и ее общая протяженность превысит 2,3 тыс. км. Это будет единый маршрут без светофоров, с разрешенной скоростью до 130 км/ч.

Особое внимание уделяется югу страны. Уже строится дорога в обход Адлера. Она поможет разгрузить курортную зону, сделает поездки в аэропорт Сочи и на Красную Поляну быстрее и комфортнее.

Петушенко напомнил, что в 2024 году «Автодор» завершил масштабный этап строительства – были запущены важнейшие автомагистрали: М-12 «Восток», М-11 «Нева», ЦКАД и другие. До 2030 года компания планирует новые проекты: участки трассы М-4 «Дон» до Сочи, обход Краснодара и Орехово-Зуева, а также новые развязки на ЦКАД.

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Источник: «Автодор»