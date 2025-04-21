Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Шина слетела и сама вернулась на место: невероятное на автогонках в Петербурге
21 апреля
Шина слетела и сама вернулась на место: невероятное на автогонках в Петербурге
На чемпионате Петербурга по дрифту шина слетела...
С 22 апреля новая трасса А-289 от Краснодара до Крымского моста станет платной
21 апреля
С 22 апреля новая трасса А-289 от Краснодара до Крымского моста станет платной
«Автодор» назвал стоимость проезда по трассе...
Автомобиль имел снаряженную массу 4230 кг и мог перевозить грузы массой до 4 тонн.
21 апреля
10 автомобилей, которые помогли выстоять в Великой Отечественной войне
Опубликована история советских армейских...

С 22 апреля новая трасса А-289 от Краснодара до Крымского моста станет платной

«Автодор» назвал стоимость проезда по трассе А-289 из Краснодара в Крым

Рекомендуем
Скидки за трейд-ин, за кредит и просто так — рейд по дилерам Exeed

Госкомпания «Автодор» опубликовала тарифы за проезд по участкам открытой в конце 2024 года федеральной трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк. Плату начнут взимать с 22 апреля.

С декабря проезд по дороге был бесплатным. В конце 2024 года было опубликовано правительственное распоряжение (№ 3688р) о взимании платы за проезд по автомагистрали.

Как повысить кредитный рейтинг, чтобы одобрили автокредит? Вот, что добавит вам баллов, если вы решили взять машину в кредит.Плюс интересные кредитные предложения в 2025 г. ПОДРОБНЕЕ
ГИД ПО АВТО- КРЕДИТАМ

С тарифами можно ознакомиться на сайте ООО «Автодор-Платные Дороги».

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Уточняется, что для граждан, планирующих регулярные поездки по трассе, доступны абонементы, позволяющие экономить на проезде до 50% в пересчете на одну поездку. Также на дороге действует программа лояльности, позволяющая владельцам транспондеров T-pass получить скидку до 15%.

Трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток».

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автодор»

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 5
21.04.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0