С 22 апреля новая трасса А-289 от Краснодара до Крымского моста станет платной

«Автодор» назвал стоимость проезда по трассе А-289 из Краснодара в Крым

Госкомпания «Автодор» опубликовала тарифы за проезд по участкам открытой в конце 2024 года федеральной трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк. Плату начнут взимать с 22 апреля.

С декабря проезд по дороге был бесплатным. В конце 2024 года было опубликовано правительственное распоряжение (№ 3688р) о взимании платы за проезд по автомагистрали.

С тарифами можно ознакомиться на сайте ООО «Автодор-Платные Дороги».

Уточняется, что для граждан, планирующих регулярные поездки по трассе, доступны абонементы, позволяющие экономить на проезде до 50% в пересчете на одну поездку. Также на дороге действует программа лояльности, позволяющая владельцам транспондеров T-pass получить скидку до 15%.

Трасса оснащена безбарьерной системой взимания платы «Свободный поток».

Ранее «За рулем» сообщал, что новый российский автобренд набирает популярность, продажи выросли в 9 раз.

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Источник: «Автодор»