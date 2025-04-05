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На автомагистрали нельзя останавливаться — а что, если нужно?

В компании «Автодор» объяснили, как совершить вынужденную остановку на магистрали

Правила дорожного движения запрещают остановку на скоростных автомагистралях. Однако бывают ситуации, когда остановка вынужденная – например, в автомобиле произошла поломка или же банально спустило колесо. На этот случай есть особые правила, которые опубликовала в своих соцсетях государственная компания «Автодор».

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Вынужденная остановка на магистрали, порядок действий:

  • Максимально прижаться вправо к обочине;
  • Выставить знак аварийной остановки и включить сигнализацию;
  • Как можно скорее перейти вместе с пассажирами за барьерное ограждение;
  • Вызвать аварийного комиссара по короткому номеру *2323.

В компании подчеркивают, что поступать так, как водитель на фото, который встал в левой скоростной полосе, вышел на проезжую часть и начал осматривать свою машину – не только категорически запрещено ПДД, но и смертельно опасно как для водителя, так и для всех, кто окажется рядом.

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Поступайте так, как указано в инструкции выше – это намного безопаснее. А если ситуация все же позволяет, постарайтесь добраться до автостоянки (знак 6.4) или места отдыха (7.11) – на платных автодорогах они могут быть совмещены. Еще лучше – дотянуть до ближайшей АЗС. Сами понимаете, на современной заправке и в туалет можно сходить, и колеса подкачать, и домкрат купить, а также помыть руки после замены колеса и восстановить силы в кафе.

Источник: Автодор

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 16
05.04.2025 
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