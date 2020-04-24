5 ситуаций, когда точно не стоит съезжать на обочину

Стоять на обочине порой опаснее, чем мчаться по магистрали. Где встать, если очень надо и немедленно, рассказывает эксперт «За рулем».

Российские водители при необходимости остановиться на трассе чаще просто съезжают на обочину, не утруждая себя поиском специальной площадки или парковки. Привычка понятна — площадку найти не так просто. Но это чревато неприятностями (иногда большими). Умом мы все понимаем: за городом, где скорости выше, безопаснее остановиться на специальной площадке в стороне от дороги, нежели на обочине.

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На первый взгляд, подходящих мест немало. Помимо собственно зон отдыха есть АЗС, кафе, магазины, ответвления второстепенных дорог. Даже автобусная остановка подойдет. Знаем, что ПДД запрещают, но при интервалах движения междугородних автобусов вы вряд ли с ними пересечетесь, а штрафовать «для галочки» на трассе некому.

И все-таки обочина порой удобнее. Большинство остановок на трассе совершается по известной причине — справить нужду. А российские реалии таковы, что приятнее и безопаснее для здоровья это сделать на природе, нежели в якобы «цивильном» месте. Иной раз даже на брендовых АЗС туалет представляет собой ужасающее зрелище. Во многих кафе, если вы не клиент, в уборную вовсе не пустят. Отсюда и наши традиции.

И все-таки не забывайте и о дорожной безопасности.

ПДД запрещают

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На загородной дороге остановка обычно не запрещена. Лишь в местах, где обочины как таковой нет, где проходят трубопроводы, и на мостах, имеется и запрещающая остановку разметка и знаки. Запретные участки обычно небольшие, проехать лишние полминуты хлопот не доставит.

А вот на автомагистрали останавливаться нельзя на всем протяжении, и дополнительных напоминаний дорожники делать не должны. С учетом разрешенной скорости 110–130 км/ч (плюс не забудем о нештрафуемых 20 км/ч сверху) действительно не стоит искушать судьбу!

Тем более что на наших дорогах еще встречается немало водителей, которые не боятся при плотном потоке лететь по хорошо заасфальтированной обочине за сотню. Снесут — и даже не заметят.

Здравый смысл не позволит

Не стоит тормозить там, где машина целиком не умещается на обочине. Другой водитель может не рассчитать момент разъезда со встречным автомобилем на скорости и врежется в ваш, из-за которого ему не хватило ширины полосы. Не тормозите в слепых поворотах, за изломами дороги на спусках и подъемах, в непосредственной близости от перекрестков, где вы перекроете обзор, на полосах разгона и торможения (они и так в России слишком короткие).

Темно

Те участки дороги, которые относительно безопасны днем, в большинстве случаев не годятся для остановки в темноте. Даже по оставленным включенными габаритам и аварийке (а без них остановка в темноте равносильна самоубийству!) другие водители не всегда могут понять, как припаркована машина — на обочине или в полосе. Нет проблем, когда дорога с освещением или с отличной светоотражающей разметкой. Но часто ли такое можно у нас встретить? Вот и планируйте собственные «пит-стопы», задав предварительно самому себе вопрос: а я бы сумел понять со стороны, как стоит мой автомобиль? Ночь — то время, когда лучше поискать место не на обочине.

Идет дождь

При дожде видимость ухудшается, тормозной путь увеличивается. Плюс наша извечная колейность добавляет опасностей. Когда в колее скапливается вода, дорога напоминает экстремальный аттракцион. Отсюда первое правило для желающих остановиться: учтите, что остальные водители заметят вас позже, чем в ясный солнечный день, а тормозить будут дольше. Оценить дистанцию и боковой интервал им тоже сложнее. Для остановки выберите место с максимальной видимостью в обе стороны.

Присмотритесь к обочине. Короткий, но обильный ливень может быстро превратить ее в месиво. Можно «утонуть», сев на днище. Можно улететь в кювет, потеряв управление. Поэтому съезжайте с асфальта на минимальной скорости и готовым к неожиданностям в поведении автомобиля.

Зима

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Все сказанное применительно к дождю справедливо для зимнего времени. В регионах с хорошим снежным покровом добавляется еще одна проблема: не видно, где кончается асфальт, а где плотная обочина далее переходит в сугроб.

Границу дороги, положим, можно считать по краю очищенного асфальта. Правее соваться на скорости все равно опасно. А вот насколько можно съехать, паркуясь? Загадка! Снег может лежать настолько ровно, что перехода от слоя поверх дорожной подушки к обычному сугробу вы не заметите. Зато почувствуете: чистый снег автомобиль, конечно, не удержит, и колесо провалится. И хорошо, если удастся выбраться без посторонней помощи. Лучше подыскать для остановки место, рядом с которым какие-то дополнительные ориентиры (забор, столбы, отбойник) подскажут: тут безопасно.