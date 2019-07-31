Вы едете по загородной дороге. Спустило колесо или кто-то из пассажиров попросился в туалет. Вроде, нет ничего сложного в задаче встать на обочине, а сколько людей пострадало из-за неправильного подхода…

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Главное, что вы должны помнить: ваш автомобиль не должен никому мешать. Поэтому для остановки нужно выбирать место, максимально удаленное от проезжей части, а если это невозможно — хорошо видное и попутным, и встречным водителям

Другими словами, останавливайтесь подальше от мостов, эстакад, железнодорожных переездов, пешеходных переходов, горок и поворотов (в принципе, все описано в 12-й главе ПДД РФ, которую, конечно, никто не помнит). Остальное зависит от типа дороги.

Автомагистрали

На магистрали, обозначенной знаком 5.1 (дорога на зеленом фоне), лучше вообще не останавливаться — тем более что это запрещено ПДД (пункт 16.1). Причина простая: скорость движения на автомагистралях — больше 100 км/ч, и если особо торопливый въедет в стоящую на обочине машину, легкие повреждения сойдут за чудо. Обычно такие столкновения приводят к страшным последствиям.

Желательно добраться до автостоянки (знак 6.4) или места отдыха (7.11) — на платных автодорогах они могут быть совмещены. А еще лучше — дотянуть до ближайшей автозаправочной станции. На современных АЗС и в туалет можно сходить, и колеса подкачать, и домкрат купить, если ваш вдруг окажется нерабочим, помыть руки после замены колеса и восстановить силы в кафе.

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Если не получается дотянуть и ситуация аварийная , то необходимо остановиться за линией, обозначающей край проезжей части (белой полосой), включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки не менее чем за 30 метров (около 40 шагов) до своей машины. Очень хорошо, если получится остановиться на так называемом «островке безопасности» — части дороги, не предназначенной для движения. Ни в коем случае нельзя останавливаться на разгонных полосах. Если это возможно, не сидите в машине и не стойте рядом с ней, зайдите за ограждение. При встрече с инспекторами ГИБДД говорите, что это вынужденная остановка. В ПДД такие случаи предусмотрены. В любом случае место остановки нужно покинуть как можно скорее.

Останавливайтесь плавно, а с места остановки уезжайте максимально быстро. Причина все та же — высокая скорость движения на магистрали.

Дороги с твердым покрытием (асфальт, бетон)

Обочины этих дорог могут быть либо грунтовыми (неукрепленными), либо засыпанными гравием (укрепленными). И в том, и в другом случае при остановке нужно проявлять осторожность — тормозить плавно и убедившись, что обочина держит машину. Желательно оставить колеса по левому борту на твердом покрытии, чтобы потом легче было тронуться.

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Во время или после сильного дождя неукрепленная обочина может раскиснуть так, что автомобиль сядет в грязь по пороги. Раскисшая грунтовая обочина плоха еще и тем, что от глины, набившейся в канавки протектора, автомобиль после резкого старта может пойти юзом, а из-под колес будут лететь комья грязи — и на дорогу, и в идущие следом машины.

Особенно внимательными нужно быть в темное время суток. Если не уверены в надежности обочины — стоит выйти из машины и проверить ногами ее твердость.

Лучше всего останавливаться даже не на обочинах, а на боковых дорожках или технологических (тупиковых) съездах — будет гарантия от встречи с шальным «обочечником». И тоже делайте это не спеша: в таких местах, к сожалению, обычно много мусора типа острых кусков металла, стекла, гвоздей… Вы же не хотите заниматься потом поисками шиномонтажной мастерской или ставить жгутик самостоятельно?

Если вам необходимо остановиться на уклоне, используйте стояночный тормоз и выверните колеса к обочине — это страховка от того, что автомобиль выкатится на дорогу. Колесо можно упереть и в бордюрный камень, если он есть.

Грунтовые дороги

Даже если вам кажется, что по грунтовке, где вы едете, ходит одна машина в час, а то и реже, при остановке все же стоит освободить дорогу — в соответствии как с ПДД, которые, как ни удивительно, действуют и на грунтовках, так и со здравым смыслом. Другой водитель тоже может расслабиться и не ждать, что кто-то «раскорячится» на дороге. А еще хуже, если этим другим станет нетрезвый шофер грузовика или тракторист. И хотя именно он в итоге окажется виновником аварии, вас это вряд ли успокоит.

Перед выездом на асфальтовую дорогу постарайтесь очистить шины, сняв с них наросты глины хотя бы подобранной тут же веткой: грязь на дороге никому не нужна. Думать не только о себе, но и об окружающих полезно для кармы.