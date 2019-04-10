150 рублей или жизнь: почему мы лучше сэкономим на себе

Уже год как российских водителей обязали надевать яркие жилеты, выходя из машины в темноте на неосвещенных дорогах. По нашей практике, соблюдать эту норму никто не спешит. А ведь она спасает жизни и в большинстве случаев даже не требует от водителя финансовых затрат!

Чего требует закон

Российские ПДД в части применения светоотражающих элементов участниками дорожного движения сумбурны и нелогичны. Для пешеходов прописаны фликеры или иные светоотражающие элементы. Большая часть подобных изделий столь мала размерами, что вряд ли послужит хорошей подсказкой водителю. Но в закон включили именно их, главным образом по финансовым соображениям. Стоят такие брелоки копейки, а норма рассчитана на жителей сельской местности, где доходы невелики. Зато действует обязанность «светиться» в темноте вот уже четыре года.

За горящими габаритами и мигающей аварийкой едущему водителю практически невозможно разглядеть людей у машины. Единственная возможность предупредить о себе — светоотражающий жилет.

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Для выходящих из машины на обочину темной трассы водителей аналогичную обязанность включили в ПДД только год назад. И тут уже никаких фликеров — только жилет или куртка

Требования к ним прописаны в ГОСТ 12.4.281–2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования». В документе упомянуты три цвета фонового материала — желтый, оранжевый или красный. Установлены и требования к расположению и количеству светоотражающих полос: две горизонтальные вокруг торса и две вертикальные через плечи; только две горизонтальные; одна горизонтальная и две вертикальные.

Впрочем, на дороге вряд ли кто-то станет проверять ваш жилет на соответствие стандарту. Главное — наденьте хоть какой-нибудь! Ежегодно пренебрежение этой мелочью стоит жизни нескольким десяткам человек. Например, тем, кто на узкой обочине меняет колесо по левой стороне машины.

Эксперимент ЗР

Жилет или куртку нелишне накинуть даже днем, если вы находитесь на проезжей части дороги в том месте, где коллеги-автомобилисты вас увидеть не ожидают.

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Мы год назад проводили тест, наглядно доказывающий пользу светоотражающей одежды. При идеально чистых галогенных фарах неплохого уровня человек без жилета виден на дороге на расстоянии 58 м. При этом средний остановочный путь автомобиля с разрешенных за городом 90 км/ч составляет 61–65 м: трагедия неизбежна! Даже слегка пыльная оптика уменьшает это и без того небольшое расстояние, а с грязными фарами (увы, это норма для нашего зимнего сезона) дистанция распознавания падает ниже 40 м.

С жилетом — совсем другое дело! Даже грязные фары способны высветить яркие полосы на одежде пешехода еще за 150 м. На таком расстоянии успеете остановиться с любой скорости, на которой может ехать адекватный человек в темноте. А с абсолютно прозрачной оптикой дистанция вырастает до 250 м.

«За рулем» вообще был пионером в деле пропаганды светоотражающих жилетов. Первый материал вышел в 2010 году, и тогда мы ратовали за их использование всеми участниками дорожного движения, включая пешеходов и мотоциклистов. Яркая накидка делает человека заметнее даже днем! Конечно, мы не призываем ходить в жилете сомнительной дизайнерской ценности постоянно. Но иногда надеть его стоит и в тех ситуациях, когда вам кажется, что никакой опасности быть не может.

Небольшие фликеры на рюкзак, рукав и другие элементы одежды дешевы, но не всегда хорошо заметны. Но так куда лучше, чем вообще без светящихся аксессуаров.

Так сколько же стоит жизнь?

Практически во всех европейских странах норма о жилете для водителей уже введена. Причем в некоторых — больше десяти лет назад. В каких-то странах даже требуют иметь в машине столько жилетов, сколько посадочных мест в салоне. Это связано с тем, что при поломке на автомагистрали все пассажиры должны покинуть автомобиль. А вне его разрешено находиться только в яркой накидке.

Как это нередко бывает, полезное требование обыватели тут же утопили в грязи. Дескать, придумали новую трату для автомобилистов. А так ли она велика? Стоит обязательный элемент одежды от 100–150 рублей. Неужели вы цените свою жизнь дешевле?

«За рулем» объявлял 2012-й «Годом безопасности». Одним из основных пунктов программы стала пропаганда ношения жилетов.

К тому же очень многим водителям тратиться вовсе не придется. Стоит лишь заглянуть в «набор автомобилиста» с тросом, аптечкой и знаком аварийной остановки, который у большинства автовладельцев годами лежит в багажнике, нераскрытым с момента покупки машины в салоне. Скорее всего, в него входит и светоотражающий жилет.

А вот штрафа за ненадетую накидку пока в КоАПе не предусмотрено — ни за отсутствие спецодежды в машине, ни за выход на обочину без нее. Впрочем, в случае аварии инспектор может составить протокол по статье КоАП 12.27 «Невыполнение обязанностей в связи с ДТП» (штраф 1000 рублей) или 12.29.1 «Нарушение ПДД пешеходом или пассажиром» (штраф 500 рублей). Последнее вполне законно, ведь, выйдя из автомобиля, водитель становится пешеходом.

На массовый контроль соблюдения свежей нормы надеяться не приходится. Не будут же патрули рыскать по ночным трассам в поисках нарушителей! А стоило бы: по нашим наблюдениям, следуют требованиям ПДД единицы. Российские водители смерти не боятся, их можно напугать только неизбежностью штрафа.