Что обязаны сделать водители после мелкого ДТП (но никто не делает)?

1. После остановки транспортных средств водители должны включить аварийку и выставить знак аварийной остановки на расстоянии 15 м. После этого следует позвонить в полицию и ждать указаний о дальнейших действиях

2. После ДТП водители надевают светоотражающие жилеты, выставляют знак аварийной остановки на 30 м и включают аварийку. Дальше нужно позвонить в полицию и сообщить о ДТП. Так как столкнувшиеся машины мешают проезду других транспортных средств, машины нужно убрать на обочину

3. После остановки машин водители включают аварийку, надевают светоотражающие жилеты, выставляют знак аварийной остановки на расстояние 15 м и звонят в полицию. Дальше аварию можно оформить самостоятельно, заполнив бланк извещения о ДТП

4. Остановившись после столкновения, водители обязаны включить аварийку и выставить знак аварийной остановки. Дальше, убедившись, что нет пострадавших, нужно сфотографировать или зарисовать месторасположение транспортных средств на проезжей части. После чего машины нужно убрать на обочину. Затем оформить аварию самостоятельно. В полицию звонить не нужно