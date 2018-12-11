Наверняка вопросом из заголовка задавались многие автомобилисты. Причин громкой работы дворников может быть несколько. И не всегда для устранения скрипа требуется заменить сами щетки. Чтобы не переплачивать лишнего, рассказываем, как нужно действовать.
В автомобилях каждый ищет что-то близкое себе. Индивидуалист — яркий «аксессуар». Человек семейный — комфорт и безопасность. Любитель дальних путешествий — надежность. Можно ли в одной модели объединить все разнонаправленные стремления? Давайте посмотрим на Audi Q5 с этой точки зрения.
С новым универсалом Kia Ceed я впервые познакомился месяц назад в Милане, на финальном тесте Европейского конкурса Autobest. Приятно, что Kia, в отличие от конкурентов — Тойоты и Форда, уже презентует новинку у нас в России.
В третьем поколении корейский универсал стал не только вместительнее, но и во многом просто удобнее.
Что обязаны сделать водители после мелкого ДТП (но никто не делает)?
От ДТП никто не застрахован. Даже если вы будете ездить строго по правилам, от «встречи» с зазевавшимся водителем уберечься сложно. А значит, полезно будет знать, как правильно оформить аварию и как действовать сразу после столкновения.
Итак, произошло ДТП. Машины, изображенные на схеме, только что столкнулись. Водитель белого автомобиля, начиная движение от обочины, не уступил дорогу красной машине. Водитель красной легковушки сделал все возможное, чтобы избежать столкновения, но у него это не получилось. Повреждения небольшие, примерная стоимость ремонта не превышает тридцати тысяч рублей. Никто из водителей и пассажиров не пострадал. При этом у самих водителей никаких разногласий по поводу виновности и обстоятельств аварии не возникло. Хорошо, что у каждого был полис ОСАГО. Как же должны действовать участники этой аварии? Выбирайте один из возможных сценариев, а правильный ответ смотрите на следующей странице.
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