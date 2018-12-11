От ДТП никто не застрахован. Даже если вы будете ездить строго по правилам, от «встречи» с зазевавшимся водителем уберечься сложно. А значит, полезно будет знать, как правильно оформить аварию и как действовать сразу после столкновения.
Чего только не придумывали создатели автомобилей за последние 100 лет! Речь в данном случае не о привычных для нашего времени электроприводах, сенсорных экранах и выходе в интернет, а о куда более экзотических «прибамбасах» для улучшения комфорта и привлечения внимания покупателей. Иные из этих идей кажутся нам теперь совсем смешными, а иные — полезными…
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Что обязаны сделать водители после мелкого ДТП (но никто не делает)?
От ДТП никто не застрахован. Даже если вы будете ездить строго по правилам, от «встречи» с зазевавшимся водителем уберечься сложно. А значит, полезно будет знать, как правильно оформить аварию и как действовать сразу после столкновения.
Итак, произошло ДТП. Машины, изображенные на схеме, только что столкнулись. Водитель белого автомобиля, начиная движение от обочины, не уступил дорогу красной машине. Водитель красной легковушки сделал все возможное, чтобы избежать столкновения, но у него это не получилось. Повреждения небольшие, примерная стоимость ремонта не превышает тридцати тысяч рублей. Никто из водителей и пассажиров не пострадал. При этом у самих водителей никаких разногласий по поводу виновности и обстоятельств аварии не возникло. Хорошо, что у каждого был полис ОСАГО. Как же должны действовать участники этой аварии? Выбирайте один из возможных сценариев, а правильный ответ смотрите на следующей странице.
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