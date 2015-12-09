Жертвы-невидимки: как пешеходам выйти из тени

В России ежегодно совершается около 50–70 тыс. наездов на пешеходов. Каждое четвертое ДТП с пострадавшими — именно с их участием, в крупных городах и того больше: до половины всех аварий. Парадоксально, но каждый третий наезд на пешехода происходит на предназначенных для них переходах. Как итог, с 1989 года на дорогах России погибло около полумиллиона пешеходов — население крупного областного центра! В чем же причина?

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Число погибших пешеходов в РФ по данным Росстат и ООН. Источник: UNECE Statistics.

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Динамика в этом вопросе пока оставляет желать лучшего: за последние четыре года показатель смертности пешеходов на наших дорогах на 100 тыс. населения практически не снизился и составляет примерно 4–5 пешеходов. Наряду с огромным числом погибших отметим и многократно большее число травмированных. И по этой печальной статистике Россия кратно опережает большинство стран.

Решением данной проблемы занято, в том числе, созданное в рамках принятой ФЦП «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» (общий бюджет, напомним, составляет 32 млрд руб.) Федеральное казенное учреждение «Дирекция программы ПБДД». Оно и определяет подрядчиков по модернизации дорожного хозяйства по вышеуказанной ФЦП, в частности, по обустройству наших злополучных пешеходных переходов.

Ранее глава государства Владимир Путин высказался по этому поводу однозначно (см. поручение № 287 от 20 февраля 2015 года): «Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации принять меры, направленные на реализацию новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов, предусмотрев в первоочередном порядке их оснащение вблизи школ и других учебных заведений».

Как же решается эта задача? Ниже — схема из документации тендера по модернизации нерегулируемых пешеходных переходов, проводимого Дирекцией программы ПБДД. На ней учтено все, кроме положений нового национального светотехнического стандарта освещения (ГОСТ Р55706–2013).

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Выдержка из ГОСТ Р55706–2013 5.3 Нормы освещения пешеходных переходов. 5.3.1 Освещение наземных пешеходных переходов должно обеспечивать пешеходам безопасное пересечение проезжей части и возможность видеть препятствия и дефекты дорожного покрытия. Для обозначения зоны перехода применяют источники света с цветностью, контрастной по отношению к цветности источников света основного освещения улицы. 5.3.2 На пешеходных переходах в одном уровне с проезжей частью улиц и дорог категорий А и Б норма средней освещенности должна быть в 1,5 раза выше, чем на пересекаемой проезжей части. Повышения уровня освещенности достигают уменьшением шага опор, установкой дополнительных или более мощных осветительных приборов (ОП). 5.3.3 Светораспределение ОП и их ориентация относительно наземного пешеходного перехода должны обеспечивать контраст пешехода с фоном (проезжей частью) и не вызывать ослепления водителей. Размещают ОП перед переходом по отношению к приближающемуся транспорту, направляя свет на пешехода со стороны водителя. На дорогах с двусторонним движением ОП устанавливают перед перекрестком относительно обоих направлений движения. Для снижения слепимости водителей рекомендуется использовать ОП с асимметричным светораспределением (кососветы).