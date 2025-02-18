Автовладельцам рассказали, как сэкономить до 80% при проезде по трассе «Дон»

Автодор: с 17 февраля изменилась стоимость проезда по платной трассе М-4 Дон

После индексации тарифов стоимость проезда по платным участкам федеральной трассы М-4 «Дон» с 17 февраля выросла на 8,5%. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

В частности, проезд от Москвы до Краснодара по трассе «Дон» для первой категории транспортных средств с понедельника по четверг стал дороже на 360 рублей до 4,6 тыс. рублей. При регулярных поездках и наличия транспондера с подключенной максимальной скидкой по программе лояльности стоимость проезда будет дешевле на 15% и составит 3,9 тыс. рублей.

В Автодоре подчеркивают, что стоимость одного километра в среднем выросла в пределах инфляции и, в зависимости от дороги, остается значительно ниже предельных значений. На некоторых платных участках действуют абонементы на проезд, благодаря которым автовладельцы сэкономят до 83% в пересчете на одну поездку.

Напомним, федеральная трасса М-4 «Дон» является ключевой транспортной магистралью юга России, ее строили в период с 1959 по 1966 годы. Маршрут трассы проходит по территории Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей, Республики Адыгея и Краснодарского края.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: rostov.rbc.ru