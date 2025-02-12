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Беспилотную систему Атома испытали на маршруте от Москвы до Казани — есть видео!

Роман Шведов: Беспилотные электромобили Атом появятся на дорогах в ближайшие месяцы

Как ранее сообщал «За рулем», на трассе М-12 прошли испытания системы помощи водителю (ADAS) перспективного российского электромобиля Атом, а точнее – одной из функций этой системы Drive Assist. Это адаптивный круиз-контроль, с помощью которого машина может автоматически поддерживать скорость и расстояние до впередиидущего автомобиля, а также оставаться в пределах полосы.

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Команда проекта опубликовала видео о том, как проходили испытания. В нем рассказывается, что первые тесты начались еще в 2022-м, когда прототипов не было, поэтому для испытаний круиз-контроля применяется автомобиль-агрегатоноситель – судя по видеоматериалам, это Toyota Prius. Отметим, что для испытаний платформы Атома целиком тестовый «мул» использовался другой – Geely Geometry E.

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Из 732 километров, пройденных по трассе от Москвы до Казани, 95% маршрута машина преодолела в автономном режиме, без вмешательства водителя, со средней скоростью 90 км/ч. Как рассказал один из руководителей направления ADAS Роман Шведов, следующий этап – тестирование системы уже на прототипах Атом – начнется в ближайшие месяцы и будет длиться вплоть до получения ОТТС. Напомним, Атом должен пойти в серию в текущем году.

Источник: Атом

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Атом
Количество просмотров 31
12.02.2025 
Фото:Атом
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