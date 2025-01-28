Первые фото предсерийного электрокара Атом. А что с ценой?

«Кама» представила первые предсерийные прототипы электромобиля Атом

Компания «Кама», разработчик отечественного электромобиля Атом, показала сегодня первые предсерийные прототипы модели, опубликовав фотографии в своем Telegram-канале.

Первый предсерийный прототип электромобиля Атом

Как сообщили в компании, предсерийные прототипы Атома были созданы еще в конце 2024 года.

Эти автомобили на ходу, а дизайн полностью соответствует будущей серийной версии.

Впечатляет то, что с момента начала разработки проектной документации до сварки первого кузова на конвейерной линии прошло всего два года – это один из лучших показателей в автомобильной отрасли.

Предсерийные образцы собраны вне серийного производства, с использованием нестандартных технологических процессов и предназначены для проведения физических испытаний в лабораториях, на испытательных полигонах и на дорогах общего пользования.

На данный момент прототипы проходят калибровку систем, настройку программного обеспечения и серию тестов в реальных условиях.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Я рад, что этот проект развивается, потому что было много таких, которые «загнулись» на ранних стадиях. А здесь мы видим реальный продукт – электромобиль, который практически доведен до ума. То есть это машина, о которой можно реально говорить. Это не фейк.

Второе – с трудом верю, что к середине 2025 года удастся наладить серийное производство. Вероятно, можно будет выпустить первые машины, условно конвейерной сборки, но если сейчас часть деталей прототипные, сертификация еще не завершена, а находится в процессе производства – я скептически отношусь к этим срокам. В лучшем случае это конец 2025 года.

Первый предсерийный прототип электромобиля Атом

Теперь главное – сочетание самого электромобиля и его цены. Изначально была задана планка в 2 млн рублей. Понятно, что с тех пор ситуация изменилась, хотя это было не так уж и давно.

И теперь, полагаю, цена будет варьироваться в диапазоне от 3 до 4 млн рублей. Даже с учетом госсубсидии это все равно недешево. Поэтому говорить о каком-то сумасшедшем спросе на Атом было бы опрометчиво.

Но спрос, скорее всего, будет, и в этом заключается момент истины. Если спрос окажется более-менее заметным, это можно будет считать серьезной победой команды разработчиков.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: АТОМ/Telegram