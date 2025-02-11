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На трассе М-12 в РФ успешно прошли испытания системы автономного вождения авто

В России протестировали автопилот первого отечественного электромобиля Атом

Испытания электромобиля Атом с системой автономного вождения Drive Assist прошли в России на трассе М-12. В ходе тестов автомобиль преодолел расстояние в 732 км, из которых 95% пройдено в режиме автопилота. Об этом рассказали в пресс-службе отечественного производителя.

Отечественный электромобиль «Атом»
Отечественный электромобиль «Атом»

По словам руководителя группы испытаний системы ADAS в Атоме Аркадия Школьного, тестирование ADAS на трассе М-12 продемонстрировало высокую эффективность системы.

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«У нас была возможность собирать и анализировать данные в процессе движения, что позволило не только вносить коррективы, но и проверять гипотезы в реальных условиях. На трассе мы сталкивались с различными дорожными ситуациями, что значительно улучшило качество тестирования», – цитирует топ-менеджера пресс-служба.

За рулем электрокара во время тестов находился водитель-испытатель, который, наблюдая за работой системы, при этом не вмешивался в процесс управления. Весь маршрут занял 11 часов при средней скорости 90 км/ч.

Отечественный электромобиль «Атом»
Отечественный электромобиль «Атом»

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«В Атоме будет 17 функций системы помощи водителю ADAS, включая адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе, автоматическую парковку и удаленное управление на парковке», – подчеркнули в компании.

Напомним, в конце января текущего года компания «Кама» представила предсерийный прототип первого отечественного электромобиля Атом. Серийный запуск модели планируется в середине 2025 года.

Источник: Атом

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Светлана Тарасенко
Фото:Атом
Количество просмотров 45
11.02.2025 
Фото:Атом
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