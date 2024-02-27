Тестовый прототип Атома показался на фото

Стартап АО «Кама» рассказал, зачем нужны тестовые мулы электромобиля Атом

Российский стартап АО «Кама» опубликовал снимки реальных тестовых прототипов заднеприводного электромобиля Атом. С одной оговоркой: кузов машины – еще не оригинальный: так называемые мулы и известны тем, что в них используют кузова других автомобилей.

Тестовый мул электромобиля Атом с кузовом Geely Geometry E

В данном случае это кузов китайского Geely Geometry E, засветившегося на одном из мероприятий КАМАЗа еще в начале февраля.

Тестовый мул электромобиля Атом с кузовом Geely Geometry E

Кузов китайской модели используется ввиду близости по габаритам, компоновке, центру тяжести, весу к Атому. А вот платформа у тестового мула – собственная, оригинальная, разработанная при участии более 180 инженеров. Платформа включает основание, шасси, высоковольтную систему, электрику и электронику.

Тестовый мул электромобиля Атом с кузовом Geely Geometry E

Как известно, для испытаний стартап подготовил 13 таких платформ. Все будут задействованы для постройки мулов, с помощью которых проверят работу шасси, органов рулевого управления, систем торможения, термостатирования, систему ADAS 2.0+.

Тестовый мул электромобиля Атом с кузовом Geely Geometry E

Пока собственный кузов Атома находится в разработке, мулы испытываются на полигонах и дорогах общего пользования, говорят разработчики. А первые опытные образцы с оригинальным «скином» должны появиться к концу 2024 года. Старт серийного производства Атома назначен на 2025 год.

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Источник: АТОМ