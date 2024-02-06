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Тестовый мул электромобиля Атом «засветился» на мероприятии КАМАЗа

В качестве тестового мула электромобиля Атом используется Geely Geometry E

5 марта КАМАЗ принимал делегацию во главе с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой, и среди показанных в ходе встречи машин официально значился прототип электромобиля Атом. Машина привлекла интерес СМИ – дело в том, что на официальные изображения перспективного электромобиля Атом показанный аппарат не похож.

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Тестовый мул электромобиля Атом в кузове Geely Geometry E
Тестовый мул электромобиля Атом в кузове Geely Geometry E

Несовпадение объясняется просто: перед нами – тестовый мул, то есть испытываемая платформа (в данном случае – электромобильная), на которую «натянут» готовый кузов. Известно, что в 2023 году стартап Атом уже использовал в качестве мула кроссовер Nio, теперь же, как пишет ряд независимых источников, для тех же целей взяли Geely Geometry E.

Тестовый мул электромобиля Атом в кузове Geely Geometry E
Тестовый мул электромобиля Атом в кузове Geely Geometry E

Делается предположение, что выбор именно этой модели обусловлен тем, что габариты и масса электрического Geely Geometry E практически совпадают с Атомом. Известно, что под испытания российской машины уже изготовлено 13 электрических «тележек», а вот с кузовами, видимо, дело идет медленнее. Или же дело в традиционной для таких ситуаций конспирации.

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Один из источников ссылается на комментарий КАМАЗа: финальный облик Атома будет близок к показанному в 2023 году макету. Кстати, разработчик АО «Кама» официально патентовал именно такой дизайн, созданный в сотрудничестве с давним партнером КАМАЗа, итальянской компании Tourino Design. Первые полноценные прототипы должны появиться в конце 2024 года.

Источник: Китайские автомобили, Автопоток

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Фото:КАМАЗ
Количество просмотров 1
06.02.2024
Фото:КАМАЗ
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