АО «Кама» запатентовало дизайн электромобиля Атом

Такие машины должны пойти в серийное производство в 2025 году.

Внешность представленного в мае электромобиля Атом теперь запатентована – соответствующие документы от АО «Кама» появились в открытой части базы Федерального института промышленной собственности. В общих чертах образец на изображении весьма похож на презентованный прототип, однако в деталях они не совпадают.

Вероятно, в патенте оказался ранний вариант математической модели. Так, можно отметить разное крепление зеркал, иные обводы задних окон, другие ручки. Впрочем, мы уже отмечали, что и внешность прототипа к серийному образцу может слегка поменяться.

Авторами дизайна указаны россияне Ирек Гумеров, Игорь Поваразднюк и Никита Горячев. А вот итальянское кузовное ателье Torino Design, совместно с которым разрабатывали облик Атома, в патенте не указано.

Габаритная длина Атома составляет 3995 мм, под абсолютно ровным полом расположена тяговая батарея, заряда которой должно хватать на 500 км. Разгон 0–100 км/ч занимает 7 секунд. Серийное производство машин хотят начать на Москвиче в 2025 году.

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Источник: ФИПС, Автопоток

Фото: Роспатент, «За рулем»