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Атом «пропишется» на МосквичеАтом «пропишется» на Москвиче
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Атом «пропишется» на Москвиче

Именно там планируется организовать его серийное производство.

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Автозаводу «Москвич» нужна загрузка производственных площадей, поэтому выпуск первых российских электромобилей Атом будет организован в его цехах.

Как заявил генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, московский завод должен стать базой для формирования легкового дивизиона КАМАЗа, о создании которого ранее заявил автопроизводитель. Его выделят в отдельное юрлицо под названием «Москвич», и пока он будет включать только эту площадку.

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Атом станет первым электромобилем, созданным в России с нуля. Начать продажи производитель рассчитывает ближе к лету 2025 года.

Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд. Предполагается, что линейка Атом будет включать две базовые модели с версиями для такси и доставки.

Накануне стало известно, что прототипы электромобиля Атом в октябре этого года будут готовы для прохождения ходовых испытаний.

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Источник: Интерфакс

Фото: «За рулем», АГН «Москва»

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