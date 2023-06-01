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Стало известно, когда автомобиль Атом будет готов к ходовым испытаниям

Презентация прототипа первого российского электромобиля состоялась в мае 2023 года.

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Прототипы отечественного электромобиля Атом в октябре этого года будут готовы для прохождения ходовых испытаний.

К октябрю этого года будут созданы прототипы, которые служат для тестов, испытаний, валидации, и будут проходить полный цикл этих тестирований», – уточнил гендиректор бренда Игорь Поваразднюк в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

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Пройдет испытание шасси, протестируют высоковольтную систему и выполняет еще несколько тестов. Основные же сертификационные испытания запланированы на конец этого года.

Атом станет первым электромобилем, созданным в России с нуля. Начать продажи производитель рассчитывает ближе к лету 2025 года. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд.

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Источник: ТАСС

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