Стало известно, когда автомобиль Атом будет готов к ходовым испытаниям

Презентация прототипа первого российского электромобиля состоялась в мае 2023 года.

Прототипы отечественного электромобиля Атом в октябре этого года будут готовы для прохождения ходовых испытаний.

К октябрю этого года будут созданы прототипы, которые служат для тестов, испытаний, валидации, и будут проходить полный цикл этих тестирований», – уточнил гендиректор бренда Игорь Поваразднюк в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Пройдет испытание шасси, протестируют высоковольтную систему и выполняет еще несколько тестов. Основные же сертификационные испытания запланированы на конец этого года.

Атом станет первым электромобилем, созданным в России с нуля. Начать продажи производитель рассчитывает ближе к лету 2025 года. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд.

«За рулем» можно читать в Viber



Источник: ТАСС