Стало известно, когда автомобиль Атом будет готов к ходовым испытаниям
Презентация прототипа первого российского электромобиля состоялась в мае 2023 года.
Прототипы отечественного электромобиля Атом в октябре этого года будут готовы для прохождения ходовых испытаний.
К октябрю этого года будут созданы прототипы, которые служат для тестов, испытаний, валидации, и будут проходить полный цикл этих тестирований», – уточнил гендиректор бренда Игорь Поваразднюк в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Как не загубить двигатель некачественным масломСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Пройдет испытание шасси, протестируют высоковольтную систему и выполняет еще несколько тестов. Основные же сертификационные испытания запланированы на конец этого года.
Атом станет первым электромобилем, созданным в России с нуля. Начать продажи производитель рассчитывает ближе к лету 2025 года. Электромобиль с запасом хода в 500 км сможет разогнаться до 100 км/ч за 7 секунд.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0