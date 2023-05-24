«Москвич» развеял мифы об электромобилях

Прогресс ушел далеко вперед и владеть электрокаром – это уже не сложно.

Помимо бензиновой версии «Москвич 3» на Московском автозаводе также выпускается электрический кроссовер. «Москвич 3е» с пиковой мощностью 193 л.с. проезжает без подзарядки 410 км по циклу WLTP и стоит 3,5 млн рублей. Потребитель пока не может оценить по достоинству все преимущества «электрички» и убежден, что владеть таким автомобилем – дорого и сложно в силу неразвитости инфраструктуры.

Завод «Москвич» реши развеять три наиболее устоявшихся мифа.

Миф 1: электромобиль может разрядиться в любой момент

Запас хода «Москвича 3е» - до 410 км. Вы всегда будете знать заряд вашего электромобиля и сможете заранее спланировать, где его «заправить.

Миф 2: заряжать электромобиль - долго

«Москвич 3е» можно зарядить от быстрой зарядки (DC) до 100% примерно за 1,5 часа, подзарядка от 20 до 80% займет всего 45 минут. На обычной станции (АС) электромобиль будет полностью готов к поездке через 6,5 часов. Наконец, можно подключиться к стандартной розетке 220В - полный заряд займет около 24 часов.

Миф 3: мало зарядок для электромобилей

Найти зарядку в крупных городах и на основных федеральный трассах не составит труда. В столице больше 400 зарядных станций, около 200 из них в рамках проекта «Энергия Москвы» с бесплатной зарядкой и разъемами CCS2/Type 2 - как раз как у электромобиля «Москвич 3е».

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Источник и фото: Telegram Москвич