Кроссовер Tugella получил в России новую доступную версию

Новые модификации расширяют линейку двигателей спортивного купе-кроссовера.

Китайская компания Geely представила на российском рынке новую версию кроссовера Geely Тugella с дефорсированным двигателем. Полноприводный автомобиль в новой версии предлагается в двух вариантах исполнения: Luxury и Flagship.

Купе-кроссовер Geely Tugella в новой модификации оснащен четырехцилиндровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 200 л. с. (350 Нм). До 100 км/ч автомобиль ускоряется с места за 7,4 секунды. Geely Tugella в этой версии станет доступнее для потребителей и дополнит линейку модели, которая также предлагается с 238-сильным двигателем.

Цены на Tugella в новой модификации компания объявит позже.

Geely Tugella с новым двигателем повысит интерес покупателей в России и укрепит позиции бренда на российском рынке, отмечает производитель. По итогам четырех месяцев 2023 года официальными дилерами марки в России было реализовано 2839 автомобилей.

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Источник: Пресс-релиз Geely

Фото: Geely