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Можно ли повысить мощность авто, заливая АИ-98 или АИ-100

У многих водителей велик соблазн добавить таким образом сил обычной машине.

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На российском рынке в последние годы появилось немалое количество авто, оснащенных современными турбированными моторами класса Евро-6. Соответственно, и крупные НПЗ предлагают разные продукты, рассчитанные на такие машины. Но принесет ли пользу двигателю обычного автомобиля заправка «спортивными» марками бензина?

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Если автомобиль изначально проектировался на высокооктановые сорта топлива и постоянно ездил на низкооктановом АИ-95, то он имеет нереализованный потенциал мощности. При заправке бензином марки АИ-98 или АИ-100 водитель ощутит заметный прирост лошадиных сил. Мотор тут же воспрянет духом, как только блок управления ЭБУ перенастроит зажигание.

А вот если двигатель изначально был настроен на АИ-92 и имеет низкую степень сжатия, то заливка в бак современного бензина эффекта не даст, мощность не повысится. Этот силовой агрегат и так уже работает на пределе возможностей.

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Источник: АиФ

Фото: depositphotos.com

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