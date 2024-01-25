Стало известно, сколько человек реально готовы купить Атом
Количество заказов на перспективный российский электромобиль Атом достигло 36 тысяч, сообщает источник со ссылкой на директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Кама» Анатолия Кияшко.
«Мы рассчитываем, что предзаказов [будет] значительно больше, чем десятки тысяч, может, даже сотни. Но мы здесь будем очень аккуратно что-то обещать, потому что есть определенные производственные ограничения, поэтому мы, в первую очередь, будем выполнять те предзаказы, которые уже набрали — 36 тысяч», — подчеркнул Кияшко.
Он отметил, что 70% всех предзаказов приходится на бизнес-сегмент. Пока не уточняется, идет ли речь преимущественно о корпоративных автопарках или, скажем, о каршеринге (один из операторов точно имеет намерение использовать Атом) или машинах такси.
Заметим, что первоначально ТАСС сообщал о 36 тысячах предзаказов на Атом еще в октябре 2023 года – получается, что за почти четыре месяца количество желающих купить российский электромобиль существенно не возросло, а реально новой информацией можно считать лишь уточнение про бизнес-сегмент.
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Источник: ТАСС
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