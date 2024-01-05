Российский электромобиль «Атом» можно будет арендовать

Каршеринг BelkaCar планирует приобрести 25 тысяч электромобилей «Атом»

Это сотрудничество позволит каждому желающему испытать уникальный опыт езды на электромобиле.

В рамках этого соглашения также планируется разработка цифрового продукта, который значительно улучшит взаимодействие водителя с автомобилем. Новый продукт будет включать в себя сенсорный экран, расположенный на рулевом колесе, а также интерактивную проекцию с дополненной реальностью на лобовом стекле. Это значит, что водители смогут получить дополнительные удобства и комфорт во время поездок.

«Атом» в цветах BelkaCar

Кроме того, BelkaCar и «Кама» планируют разработать совместную программу лояльности, которая начнет действовать уже в 2025 году. Это означает, что клиенты смогут получать дополнительные бонусы и привилегии при использовании услуг каршеринга BelkaCar и приобретении электромобилей «Атом».

Первый прототип электрического автомобиля «Атом» был представлен в Москве в мае этого года. Он обладает впечатляющим запасом хода в 500 километров и способностью разгоняться до 100 километров в час всего за 8 секунд.

Серийное производство и продажи «Атома» планируется начать в 2025 году, но уже сейчас можно оформить предзаказ на этот инновационный автомобиль.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: IXBT