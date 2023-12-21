Стали известны характеристики российского Атома
Российский электромобиль Атом – вот на что он способен
Весной характеристики российского электромобиля Атом публиковал главный редактор «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков. Теперь их дополнил эксперт Дмитрий Леонтьев, который поделился информацией из некого закрытого чата будущих покупателей электромобиля Атом. Официально эти данные не подтверждены. Но выглядят они очень заманчиво.
Российский электромобиль «Атом»
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
- Привод: задний
- Длина, ширина и высота, мм: 3995х1780х1615 (сопоставимо с Renault Sandero)
- Дорожный просвет, мм: 170
- Передняя подвеска: МакфФерсон
- Задняя подвеска: независимая многорычажная
- Порты зарядки: Type 2 и GB/T
- Разгон 0-100 км/ч, сек.: 8
- Запас хода: 500 км
- Емкость батареи, кВт·ч: 77
- Количество гарантированных циклов зарядки: 1000
- Скорость быстрой зарядки: за 8 минут до 100 км
- Мощность двигателя, кВт/л.с.: 150/204
- Диаметр разворота, м: 9,8
- Размер колес: 215/55 R17 – 215/55 R19
Стоимость российского электромобиля Атом пока не озвучена, но, по оценке Максима Кадакова, автомобиль «не может стоить дешевле 2 млн рублей».
Российский электромобиль «Атом»
- «За рулем» можно читать в Viber
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
Кирилл Панов
21.12.2023
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