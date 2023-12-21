Стали известны характеристики российского Атома

Российский электромобиль Атом – вот на что он способен

Весной характеристики российского электромобиля Атом публиковал главный редактор «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков. Теперь их дополнил эксперт Дмитрий Леонтьев, который поделился информацией из некого закрытого чата будущих покупателей электромобиля Атом. Официально эти данные не подтверждены. Но выглядят они очень заманчиво.

Российский электромобиль «Атом»

Привод: задний

Длина, ширина и высота, мм: 3995х1780х1615 (сопоставимо с Renault Sandero )

) Дорожный просвет, мм: 170

Передняя подвеска: МакфФерсон

Задняя подвеска: независимая многорычажная

Порты зарядки: Type 2 и GB / T

2 и / Разгон 0-100 км/ч, сек.: 8

Запас хода: 500 км

Емкость батареи, кВт · ч: 77

ч: 77 Количество гарантированных циклов зарядки: 1000

Скорость быстрой зарядки: за 8 минут до 100 км

Мощность двигателя, кВт/л.с.: 150/204

Диаметр разворота, м: 9,8

Размер колес: 215/55 R17 – 215/55 R19

Стоимость российского электромобиля Атом пока не озвучена, но, по оценке Максима Кадакова, автомобиль «не может стоить дешевле 2 млн рублей».

Российский электромобиль «Атом»