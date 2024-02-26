Разработчики электромобиля Атом пояснили про задний привод

Названо пять причин использования заднего привода в электромобиле Атом

Официальный телеграм-канал стартапа Атом опубликовал пост, который объясняет, почему для нового российского электромобиля выбрана заднеприводная схема шасси. Всего разработчики называют пять причин, раскрывая каждую. Вкратце воспроизводим их здесь.

Почему Атом заднеприводный?

Центр тяжести ниже, чем у машин с ДВС, поэтому машина устойчива в поворотах и не склонна к заносам;

Ассистенты (ABS, ESС, EBD и др.) «усиливают преимущества заднего привода и делают вождение еще более комфортным и безопасным»;

Машина с задним приводом динамичнее, чем с передним;

Отсутствие мотора спереди улучшает пассивную безопасность при фронтальном ударе;

Заднеприводная машина более маневренная: передняя ось свободна от приводных валов, можно сделать большие предельные углы поворота колес.

Концепт электромобиля Атом

В комментариях к посту мнения разделились: кто-то однозначно приветствует решение сделать машину заднеприводной, кто-то говорит, что для России полный привод предпочтительнее, а кто-то выражает сомнения в весомости доводов и призывает признаться, что «задний привод сделать дешевле и проще». Старт серийного производства Атома назначен на 2025 год.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: АТОМ