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Разработчики электромобиля Атом пояснили про задний привод

Названо пять причин использования заднего привода в электромобиле Атом

Официальный телеграм-канал стартапа Атом опубликовал пост, который объясняет, почему для нового российского электромобиля выбрана заднеприводная схема шасси. Всего разработчики называют пять причин, раскрывая каждую. Вкратце воспроизводим их здесь.

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Почему Атом заднеприводный?

  • Центр тяжести ниже, чем у машин с ДВС, поэтому машина устойчива в поворотах и не склонна к заносам;
  • Ассистенты (ABS, ESС, EBD и др.) «усиливают преимущества заднего привода и делают вождение еще более комфортным и безопасным»;
  • Машина с задним приводом динамичнее, чем с передним;
  • Отсутствие мотора спереди улучшает пассивную безопасность при фронтальном ударе;
  • Заднеприводная машина более маневренная: передняя ось свободна от приводных валов, можно сделать большие предельные углы поворота колес.
Концепт электромобиля Атом
Концепт электромобиля Атом

В комментариях к посту мнения разделились: кто-то однозначно приветствует решение сделать машину заднеприводной, кто-то говорит, что для России полный привод предпочтительнее, а кто-то выражает сомнения в весомости доводов и призывает признаться, что «задний привод сделать дешевле и проще». Старт серийного производства Атома назначен на 2025 год.

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Источник: АТОМ

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26.02.2024
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