Улучшенный дизайн, мощность 204 л.с. и запас хода до 500 км — это все про Атом

За год до официальной премьеры российскому Атому усовершенствовали экстерьер

После дебюта первой версии электромобиля Атом весной 2023 года у электрокара изменился дизайн кузова. С того времени разработчики проделали огромный объем работ по улучшению аэродинамики, управляемости, снижению вреда для экологии и уровня шума.

Из-за особенностей процесса изготовления изменилась не только внешность Атома, но и требования по эргономике, безопасности и сертификации электрокара. Производитель заверяет, что кузов новинки будет из оцинкованной стали. Представлена широкая гамма цветов: «Пиксель» (серый), «Герц» (фиолетовый), «Квант» (синий), «Кварк» (красный), «Атом» (изумрудно-синий), «Фотон» (белый), «Нейтрон» (черный).

Атом

В настоящее время первая партия Атомов проходит ходовые испытания функциональной платформы. Другими словами – внутри «чужого» кузова установлены оригинальные агрегаты. Серийные экземпляры оснастят электродвигателем мощностью 204 л.с.

На одном заряде электромобиль проедет до 500 километров, габариты Атома: 3995х1780х1615 мм. Старт серийного производства запланирован на 2025 год. Предполагается, что модель станет новым стандартом для каршеринга, такси и службы доставки.

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Источник: quto.ru