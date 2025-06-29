Штраф за неоплату проезда по «платке»? Рассказываем, как его не платить!

«Автодор» обучает нейросети для охоты за машинами со скрытыми номерами

В 2025 году появятся дополнительные меры для выявления госномеров нарушителей с использованием нейросетей.

Об этом сообщила государственная компания «Автодор». Уже сейчас компания совместно с Госавтоинспекцией и Ространснадзором с помощью нейросетей успешно ловит машины со скрытыми номерами, сообщает пресс-служба. На дорогах с системой «Свободный поток» с начала года поймано 650 нарушителей: около 180 намеренно скрыли номера, свыше 60 – не почистили грязные, а более 70 – просто не оплатили проезд.

Сейчас нейросеть может распознать машину, даже если водитель ехал по скоростным дорогам М-11 «Нева» или М-4 «Дон», затем скрыл номера и заехал на ЦКАД, отмечают в «Автодоре».

В 2025 году на вычисление «уклонистов» выделят дополнительные ресурсы. И это понятно, потому что толк явно есть: с 2024 года доля нарушителей значительно сократилась: на М-12 «Восток» – с 11% до 5%, на ЦКАД – с 5,4% до 2,8%. А за пять месяцев вынесено около 500 тысяч постановлений за неоплату проезда по платным трассам, причем более 180 тысяч водителей уплатили штраф, но так и не внесли плату за проезд!

Теперь им грозят судебные разбирательства... «Автодор» напоминает: если вы получили штраф за неоплату проезда, то просто уплатите его в течение 20 дней – это позволит аннулировать штраф, а дело закроют.

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Источник: Автодор, Максим Кадаков