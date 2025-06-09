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Эти инциденты чаще всего фиксируют на Московской кольцевой автодороге

За 5 месяцев в Москве зафиксировано более 600 тыс. инцидентов на МКАДе

В январе – мае ситуационный центр ЦОДД обработал более 600 тыс. инцидентов, зафиксированных системой видеоаналитики на МКАДе. 600 тыс. инцидентов – это 600 тыс. предотвращенных аварий.

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Умные камеры ЦОДД с помощью нейросети автоматически анализируют видеопоток в режиме реального времени и фиксируют 13 типов инцидентов на проезжей части. Чтобы их распознать и классифицировать, на помощь приходит искусственный интеллект.

Чаще всего фиксируют:

  • в ЮАО – моноколеса, скутеры, мотоциклы и пешеходов на дороге, а также остановку автомобилей на проезжей части;
  • в ЗАО – велосипеды на дороге, задымления и неисправные автомобили;
  • в ЮВАО – движение в запрещенном направлении.

Треть инцидентов фиксируют во временной промежуток 10:00–16:00, реже всего – в ночные часы.

50% распознанных случаев в этом году – пешеходы на проезжей части, 37% – остановка на проезжей части, которая может привести ко вторичным авариям. 6% – движение в запрещенном направлении, 3% – неисправное транспортное средство и 1% – ДТП.

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Источник: Дептранс Москвы

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Алексеева Елена
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 358
09.06.2025 
Фото:Wikimedia
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