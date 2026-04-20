Geely Atlas
20 апреля
Новый Geely Atlas 2026: что скрывает цена в 3,5 млн рублей
Эксперт Тимкин протестировал Geely Atlas с...
Ferrari Conciso
20 апреля
«Улыбающийся ботинок»: уникальный Ferrari с необычным дизайном выставлен в музее
Ferrari Conciso: дизайн Бернда Мичалака,...
Искре уже год: как создавалась новая модель
20 апреля
Искре уже год: как создавалась новая модель
Продажи Lada Iskra в России превысили 12 тысяч...

Минтранс оценил идею строительства платных дорог без бесплатных дублеров

Минтранс: строительство платных дорог без бесплатных дублеров противоречит закону

Министерство транспорта России дало чёткий ответ на вопрос о законности строительства платных трасс без параллельных бесплатных маршрутов. Строительство платных участков автомобильных дорог в России возможно только при наличии альтернативных бесплатных маршрутов, заявил официальный представитель Минтранса РФ Николай Шестаков.

Рекомендуем
Старение автопарка ведет к росту «серой» зоны

Ранее российские СМИ писали, что Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов предложила строить платные дороги без бесплатных дублеров, а также переводить в платный режим уже реконструированные бесплатные трассы.

«Предложение ассоциации поступило в Минтранс России. Согласно действующему законодательству, строительство платных участков автодорог возможно исключительно при наличии альтернативных бесплатных дублеров для автомобилистов», - рассказал Шестаков в кулуарах форума «Малая Родина - сила России».

«В своей работе Минтранс России и ГК «Автодор» в первую очередь руководствуются именно этим принципом. Он отражает положения Конституции Российской Федерации в части свободы перемещения граждан Российской Федерации по территории Российской Федерации», - прибавил он.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
20.04.2026 
