Названы города с платным въездом: пока их только два, но дальше — больше

Москва может стать платной зоной для автомобилистов — закон позволяет

Госдума утвердила дополнения в федеральные законы «О статусе столицы», «Об автомобильных дорогах» и другие смежные акты. Появились новые статьи про «особенности установления и использования платных зон» в Москве и на федеральной территории Сириус. Определять количество, границы и тарифы платных зон смогут непосредственно администрации городов.

Что поменялось?

Строго говоря, Госдума с поправками немного опоздала, поскольку, например, на территорию международного делового центра Москва-Сити бесплатно не въехать уже давно.

Правда, реализовано это на иных юридических основаниях – подобно платным подъездам к аэропортам. Действующие тарифы для частного транспорта – 600 рублей за первый час пребывания (даже если провел там всего 10 минут), 900 рублей – за каждый последующий, в ночное время – 400 рублей в час.

Москва-Сити

На территории инновационного центра Сколково схема другая, и там с января прошлого года надо оплатить сквозной (транзитный) проезд, если он длился более 20 минут (600 рублей). За парковку плата отдельная.

Отметим, что в эти две «зоны» невозможно проехать иначе, кроме как через стационарные КПП со шлагбаумами. И вряд ли тут что-то станут менять. Гипотетически, первой платной зоной может стать центр, ограниченный Бульварным или Садовым кольцом.

Шлагбаумы не потребуются, плату за проезд прекрасно начислят камеры – как на Московском скоростном диаметре (МСД), который уже год работает в платном режиме (поделен на 9 участков по 13 рублей каждый). Правда, сообщения об ошибочных начислениях – и неначислениях – всё еще появляются.

В Москве и за пределами

В СССР многие нежелательные ограничения вводили «по просьбам трудящихся». При капиталистическом строе мнение населения тоже можно не учитывать. Достаточные поводы для внедрения платных парковок, дорог и зон – забота об экологии и борьба с пробками.

В Лондоне центр города – платная зона с 2003 года. Тарифы менялись, ныне это 10,5–14 фунтов (1100–1470 рублей) в зависимости от способа оплаты. В 2019 году введена также зона сверхнизких выбросов (Ultra Low Emission Zone). Машины низких экологических классов платят за проезд по ней 12,5 фунтов.

В мире в большинстве случаев зонами платного въезда становятся исторические центры городов (Лондон, Милан, Сан-Франциско, Сингапур, Стокгольм). Один из немногих случаев, когда мнение граждан учли, – Стокгольм, где провели городской референдум (2007).

ВЦИОМ в 2014 году делал опрос на тему «нужны ли в Москве зоны платного въезда?»: 49% респондентов выступили «за». А 63% поддержали тогда расширение зоны платных парковок. Интересно, какие результаты опрос дал бы сегодня.

Что поменяется?

Пока речь шла только о территориях, имеющих особый статус, вопросов почти не было. Праздным гражданам, возможно, действительно не следует без острой нужды соваться на своих автомобилях туда, где они могут помешать деловой жизни.

Однако теперь закон дозволяет назначать в Москве платные зоны фактически везде. И, как написано в законе, «автомобильные дороги, включенные в платную зону, приобретают статус платных» автоматически. Со временем такое право наверняка получат и другие крупные города. Побуждения сугубо благие – «обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного состояния».

Тут вопросов уже больше. Все граждане вообще-то платят налоги. Автомобилисты еще и транспортный налог (в Москве он будет повышаться ежегодно минимум до 2031 года, во многих регионах повышен с этого года). Почему власти хотят собирать сверх этого еще и отдельную плату за «повышение комфортности»? Которое этой самой комфортности если и добавляет, то явно не всем.

Но это вопрос из категории риторических. Задавай не задавай – закон принят. Единственная радость – прописаны в нем пока только Москва и Сириус. Кто следу­ющий? Думается, желающих немало.

