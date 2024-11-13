Платные парковки России: кому можно бесплатно и где больше штрафы за неоплату

Эксперт «За рулем» изучил платные парковки в 31 российском городе

Пионером по части платных уличных парковок в России, разумеется, была Москва. Отдельные эксперименты разной степени легальности запускались еще при мэре Лужкове.

Полномасштабный проект стартовал 12 лет назад. Начав с пары улиц, границы платной зоны быстро расширили до Бульварного кольца. Затем до Садового, потом – до Третьего транспортного. Не забывая после каждого этапа обещать, что на этом всё.

По данным официального сайта, сейчас в столице около 108 тысяч платных уличных машиномест. Они есть в каждом районе, включая самые окраины мегаполиса и даже районы за МКАД.

Одна из самых дорогих муниципальных парковок в России: первый час на территории комплекса Москва-Сити стоит 600 рублей, последующие – 900. И никакого бесплатного периода, оплата с 1‑й минуты. Однако пространство отнюдь не пустует. Почти во всех других городах стоимость часа не превышает 80–100 рублей.

Дела столичные

Час уличной стоянки в Москве для легковых машин стоит от 40 до 800 рублей. Есть отдельные места для грузовиков и автобусов. На них первые полчаса стоят до 300 рублей, а дальше придется раскошелиться на 1000 рублей в час.

Существует и система льгот. Инвалиды могут парковаться бесплатно, но только на специально выделенных местах. Зато для электромобилей и мотоциклов стоянка бесплатна на всех уличных местах. При этом владельцы первых – люди заведомо небедные, а вторые и без льготы всегда найдут себе бесплатный уголок для постоя. Не платят за парковку многодетные семьи (кроме парковок со шлагбаумами) и оформившие платное резидентное разрешение (только в своем районе).

Наряду с уличными парковками в Москве есть городские стоянки со шлагбаумами. Перехватывающие вмещают 16,3 тысячи машин. Если оставить на них автомобиль, сесть в метро на прилегающей станции и вернуться на нее же в течение дня, стоянка будет бесплатной. Очень правильная концепция для мотивации в пользу общественного транспорта!

Бесплатными парковки становятся по воскресеньям и официальным государственным праздникам. Кроме тех, что стоят 380 рублей в час и выше – эти всегда платные. Ночью платить тоже нужно, разве что на некоторых улицах тариф становится ниже.

Правда, в середине сентября в Москве запустили эксперимент с динамическим ценообразованием. Суть та же, что в такси и каршеринге: больше спрос – выше стоимость часа. Тариф может становиться даже нулевым, ведь ночью очень многие платные парковки остаются пустыми.

Еще 6,7 тысячи мест есть на стоянках двух других типов: около мест притяжения вроде ВДНХ и близ жилых домов. На первых действует почасовой тариф. Вторые сделаны для местных жителей, которые покупают абонементы и получают выделенное место за забором и под камерами наблюдения.

Последователи

Количество городов России с платными уличными парковками перевалило за три десятка. Санкт-Петербург располагает примерно 50 тысячами машиномест. Дальше с большим отрывом идут Краснодар и Пермь (около 10 тысяч). Из 16 городов‑миллионников нашей страны без денег от стоянок до сих пор обходятся Уфа, Омск и Самара. Но и в этих городах тема уже обсуждается.

Круглосуточные платные парковки – норма для Москвы. В большинстве городов ночью стоянка бесплатная. А в некоторых – еще и во все нерабочие дни. На фото – Рязань, где платные парковки пока запущены в тестовом режиме.

Зато почти два десятка городов поменьше охотно пополняют таким способом свой бюджет. Положим, в забитом туристами Сочи и тесноватом в силу сложного рельефа Владивостоке это оправдано. А вот чем так перегружен Белгород, что там платные парковки запустили еще 10 лет назад? И, кстати, не отменили их, хотя в нынешних экстремальных для жителей города обстоятельствах это было бы логично.

Самый маленький город с платными муниципальными стоянками – Суздаль, в котором всего 10 тысяч жителей и несколько сотен парковочных мест. Всё по-взрослому: с резидентными разрешениями, абонементами и сложной тарифной сеткой. Город настолько невелик, что его даже забыли упомянуть в сводной таблице московского Дептранса с довольно полной статистикой по стране. Готова платная зона в Анапе на 4418 мест: работает интернет-сайт, но пока стоянка бесплатная.

Крошечный Суздаль тоже решил приобщиться к прогрессивному. У туристического города своя специфика, поэтому именно в выходные тут стопроцентно платный режим. Тариф высокий – 100 рублей в час. Местные паркуются бесплатно.

Встречаются необычные решения. В Чебоксарах можно бесплатно стоять два часа. В Красноярске доступ на машиноместа закрывают автоматические барьеры. Они опускаются после оплаты соответствующего кармана через мобильное приложение. В Волгограде платить обязаны даже электросамокатчики, а штраф за неоплату для юрлиц – серьезные 30–40 тысяч рублей. В Туле многодетным семьям и электромобилям дают всего лишь 50‑процентную скидку.

В некоторых городах бесплатная парковка для электромобилей работает с важной оговоркой. Как и остальным категориям льготников, их владельцам нужно подавать документы в местную администрацию (причем лично), чтобы попасть в реестр. И только после этого можно не платить за стоянку. Поэтому заезжие туристы на «электричках» будут раскошеливаться на общих основаниях.

Процесс необратим: платные стоянки будут приходить в новые города и расширяться там, где они уже есть. Нравится или нет, но с этой мыслью придется свыкнуться. А вот реализация может быть самой разной.

Платные парковки в России (по данным Дептранса Москвы и с официальных сайтов)

Город Мест Тариф, руб/ч Штраф, руб Особенности Москва 108 075 40-1000 5000 24 ч; бесплатно для мото и электро; для многодетных – только уличные; платно в сб и частично – в вс; на оплату 5 мин Санкт-Петербург 47 879 39-198 3000 8-20 ч; платно в выходные Краснодар 10 366 10-100 3000 8-20 ч; платно в выходные Пермь ~10 000 10-40 1000-2000 9-19 ч; на оплату 20 минут или до конца суток; ­бесплатно для электро Казань 8491 30-100 2500 8-19 ч; бесплатно для электро Ростов-на-Дону 6601 35 1500 8-20 ч; платно для всех типов ТС Воронеж 6440 40 3000 8-19 ч; бесплатно для электро Нижний Новгород 5265 60 1000-2000 8-20 ч; оплата до конца суток; бесплатно для электро Тюмень 3629 20-50 2500-5000 9-18 ч; бесплатно для электро Белгород 3775 20-120 1500 8-20 ч; оплата до конца суток; бесплатно для электро Севастополь 3287 35-50 1500 8-20 ч/8-22 ч; платно для всех типов ТС Владивосток ~3000 25-225 1500-3000 8-19 ч; платно для всех типов ТС; льготы для многодетных с ограничениями Екатеринбург 2982 50 3000 24 ч; платно в выходные;

на оплату 10 мин Сочи 2109 48-100 3000 8-20 ч; платно для всех типов ТС Тула 1826 40-100 2500 9-19 ч; для электро и многодетных –50% Рязань 1478 40 1000 8-18 ч; оплата до конца суток; платно для всех типов ТС Ижевск 1384 35 2000 8-20 ч; бесплатно для электро Тверь 1383 30 1000 8-18 ч/8-20 ч; на оплату 30 минут; бесплатно для электро Чебоксары 1266 30 1000-3000 8-18 ч; 2 часа бесплатно Калуга 1089 35 500 9-19 ч/9-21 ч; бесплатно только в гос. праздники; ­бесплатно для электро Курск 1089 30-200 1000 8-20 ч; временно бесплатны в связи с ЧС Волгоград 881 15-80 2500-5000

(30-40 тыс. для ЮЛ) 8-20 ч; бесплатно для электро; платно для СИМ Новосибирск 808 50-100 1000-3000

(10-20 тыс. для ЮЛ) 7-22 ч; платно в сб и для всех типов ТС Красноярск 492 25 нет Места закрыты автоматическими замками Махачкала 488 50 1000-2000 8-20 ч; платно в выходные и для всех типов ТС Новороссийск 443 50 3000 8-20 ч/24 ч; бесплатно для электро Ржев 323 50 1000 8-20 ч; платно в выходные и для всех типов ТС Ставрополь 277 30 500-3000

(15-25 тыс. для ЮЛ) 8-20 ч; платно в выходные и для всех типов ТС Калининград 184 70-150 н.д. 24 ч; платно в выходные; платно для всех типов ТС Суздаль ~850 50-100 2000 10-21 ч; в выходные платно всегда;

бесплатно для электро

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