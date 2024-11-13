#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Максималку на магистралях поднимут до 150 км/ч? Вот что думают водители!
15 ноября
Максималку на магистралях поднимут до 150 км/ч? Вот что думают водители!
Только 10% водителей согласны с повышением...
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
15 ноября
Эксперты предрекли хаос из-за разницы цен на автозапчасти в каталогах РСА и на рынке
Вице-президент НАС Шапарин: Цены на запчасти в...
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
15 ноября
Новый магистральный тягач КАМАЗ — первые изображения!
КАМАЗ разработает новый магистральный тягач с...

Платные парковки России: кому можно бесплатно и где больше штрафы за неоплату

Эксперт «За рулем» изучил платные парковки в 31 российском городе

Пионером по части платных уличных парковок в России, разумеется, была Москва. Отдельные эксперименты разной степени легальности запускались еще при мэре Лужкове.

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Полномасштабный проект стартовал 12 лет назад. Начав с пары улиц, границы платной зоны быстро расширили до Бульварного кольца. Затем до Садового, потом – до Третьего транспортного. Не забывая после каждого этапа обещать, что на этом всё.

По данным официального сайта, сейчас в столице около 108 тысяч платных уличных машиномест. Они есть в каждом районе, включая самые окраины мегаполиса и даже районы за МКАД.

Одна из самых дорогих муниципальных парковок в России: первый час на территории комплекса Москва-Сити стоит 600 рублей, последующие – 900. И никакого бесплатного периода, оплата с 1‑й минуты. Однако пространство отнюдь не пустует. Почти во всех других городах стоимость часа не превышает 80–100 рублей.
Одна из самых дорогих муниципальных парковок в России: первый час на территории комплекса Москва-Сити стоит 600 рублей, последующие – 900. И никакого бесплатного периода, оплата с 1‑й минуты. Однако пространство отнюдь не пустует. Почти во всех других городах стоимость часа не превышает 80–100 рублей.

Дела столичные

Час уличной стоянки в Москве для легковых машин стоит от 40 до 800 рублей. Есть отдельные места для грузовиков и автобусов. На них первые полчаса стоят до 300 рублей, а дальше придется раскошелиться на 1000 рублей в час.

Рекомендуем
Автомат, атмосферник и клиренс 170 мм — берем новый некитайский кроссовер

Существует и система льгот. Инвалиды могут парковаться бесплатно, но только на специально выделенных местах. Зато для электромобилей и мотоциклов стоянка бесплатна на всех уличных местах. При этом владельцы первых – люди заведомо небедные, а вторые и без льготы всегда найдут себе бесплатный уголок для постоя. Не платят за парковку многодетные семьи (кроме парковок со шлагбаумами) и оформившие платное резидентное разрешение (только в своем районе).

Наряду с уличными парковками в Москве есть городские стоянки со шлагбаумами. Перехватывающие вмещают 16,3 тысячи машин. Если оставить на них автомобиль, сесть в метро на прилегающей станции и вернуться на нее же в течение дня, стоянка будет бесплатной. Очень правильная концепция для мотивации в пользу общественного транспорта!
Наряду с уличными парковками в Москве есть городские стоянки со шлагбаумами. Перехватывающие вмещают 16,3 тысячи машин. Если оставить на них автомобиль, сесть в метро на прилегающей станции и вернуться на нее же в течение дня, стоянка будет бесплатной. Очень правильная концепция для мотивации в пользу общественного транспорта!

Рекомендуем
В РФ будут скидки на штрафы за неоплату парковки — документ одобрен в первом чтении

Бесплатными парковки становятся по воскресеньям и официальным государственным праздникам. Кроме тех, что стоят 380 рублей в час и выше – эти всегда платные. Ночью платить тоже нужно, разве что на некоторых улицах тариф становится ниже.

Правда, в середине сентября в Москве запустили эксперимент с динамическим ценообразованием. Суть та же, что в такси и каршеринге: больше спрос – выше стоимость часа. Тариф может становиться даже нулевым, ведь ночью очень многие платные парковки остаются пустыми.

Еще 6,7 тысячи мест есть на стоянках двух других типов: около мест притяжения вроде ВДНХ и близ жилых домов. На первых действует почасовой тариф. Вторые сделаны для местных жителей, которые покупают абонементы и получают выделенное место за забором и под камерами наблюдения.
Еще 6,7 тысячи мест есть на стоянках двух других типов: около мест притяжения вроде ВДНХ и близ жилых домов. На первых действует почасовой тариф. Вторые сделаны для местных жителей, которые покупают абонементы и получают выделенное место за забором и под камерами наблюдения.

Последователи

Количество городов России с платными уличными парковками перевалило за три десятка. Санкт-Петербург располагает примерно 50 тысячами машиномест. Дальше с большим отрывом идут Краснодар и Пермь (около 10 тысяч). Из 16 городов‑миллионников нашей страны без денег от стоянок до сих пор обходятся Уфа, Омск и Самара. Но и в этих городах тема уже обсуждается.

Круглосуточные платные парковки – норма для Москвы. В большинстве городов ночью стоянка бесплатная. А в некоторых – еще и во все нерабочие дни. На фото – Рязань, где платные парковки пока запущены в тестовом режиме.
Круглосуточные платные парковки – норма для Москвы. В большинстве городов ночью стоянка бесплатная. А в некоторых – еще и во все нерабочие дни. На фото – Рязань, где платные парковки пока запущены в тестовом режиме.

Рекомендуем
Новые правила по парковочным местам: что ждет автовладельцев?

Зато почти два десятка городов поменьше охотно пополняют таким способом свой бюджет. Положим, в забитом туристами Сочи и тесноватом в силу сложного рельефа Владивостоке это оправдано. А вот чем так перегружен Белгород, что там платные парковки запустили еще 10 лет назад? И, кстати, не отменили их, хотя в нынешних экстремальных для жителей города обстоятельствах это было бы логично.

Самый маленький город с платными муниципальными стоянками – Суздаль, в котором всего 10 тысяч жителей и несколько сотен парковочных мест. Всё по-взрослому: с резидентными разрешениями, абонементами и сложной тарифной сеткой. Город настолько невелик, что его даже забыли упомянуть в сводной таблице московского Дептранса с довольно полной статистикой по стране. Готова платная зона в Анапе на 4418 мест: работает интернет-сайт, но пока стоянка бесплатная.

Крошечный Суздаль тоже решил приобщиться к прогрессивному. У туристического города своя специфика, поэтому именно в выходные тут стопроцентно платный режим. Тариф высокий – 100 рублей в час. Местные паркуются бесплатно.
Крошечный Суздаль тоже решил приобщиться к прогрессивному. У туристического города своя специфика, поэтому именно в выходные тут стопроцентно платный режим. Тариф высокий – 100 рублей в час. Местные паркуются бесплатно.

Встречаются необычные решения. В Чебоксарах можно бесплатно стоять два часа. В Красноярске доступ на машиноместа закрывают автоматические барьеры. Они опускаются после оплаты соответствующего кармана через мобильное приложение. В Волгограде платить обязаны даже электросамокатчики, а штраф за неоплату для юрлиц – серьезные 30–40 тысяч рублей. В Туле многодетным семьям и электромобилям дают всего лишь 50‑процентную скидку.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

В некоторых городах бесплатная парковка для электромобилей работает с важной оговоркой. Как и остальным категориям льготников, их владельцам нужно подавать документы в местную администрацию (причем лично), чтобы попасть в реестр. И только после этого можно не платить за стоянку. Поэтому заезжие туристы на «электричках» будут раскошеливаться на общих основаниях.

Процесс необратим: платные стоянки будут приходить в новые города и расширяться там, где они уже есть. Нравится или нет, но с этой мыслью придется свыкнуться. А вот реализация может быть самой разной.

Платные парковки в России (по данным Дептранса Москвы и с официальных сайтов)

Город

Мест

Тариф, руб/ч

Штраф, руб

Особенности

Москва

108 075

40-1000

5000

24 ч; бесплатно для мото и электро; для многодетных – только уличные; платно в сб и частично – в вс; на оплату 5 мин

Санкт-Петербург

47 879

39-198

3000

8-20 ч; платно в выходные

Краснодар

10 366

10-100

3000

8-20 ч; платно в выходные

Пермь

~10 000

10-40

1000-2000

9-19 ч; на оплату 20 минут или до конца суток; ­бесплатно для электро

Казань

8491

30-100

2500

8-19 ч; бесплатно для электро

Ростов-на-Дону

6601

35

1500

8-20 ч; платно для всех типов ТС

Воронеж

6440

40

3000

8-19 ч; бесплатно для электро

Нижний Новгород

5265

60

1000-2000

8-20 ч; оплата до конца суток; бесплатно для электро

Тюмень

3629

20-50

2500-5000

9-18 ч; бесплатно для электро

Белгород

3775

20-120

1500

8-20 ч; оплата до конца суток; бесплатно для электро

Севастополь

3287

35-50

1500

8-20 ч/8-22 ч; платно для всех типов ТС

Владивосток

~3000

25-225

1500-3000

8-19 ч; платно для всех типов ТС; льготы для многодетных с ограничениями

Екатеринбург

2982

50

3000

24 ч; платно в выходные;
на оплату 10 мин

Сочи

2109

48-100

3000

8-20 ч; платно для всех типов ТС

Тула

1826

40-100

2500

9-19 ч; для электро и многодетных –50%

Рязань

1478

40

1000

8-18 ч; оплата до конца суток; платно для всех типов ТС

Ижевск

1384

35

2000

8-20 ч; бесплатно для электро

Тверь

1383

30

1000

8-18 ч/8-20 ч; на оплату 30 минут; бесплатно для электро

Чебоксары

1266

30

1000-3000

8-18 ч; 2 часа бесплатно

Калуга

1089

35

500

9-19 ч/9-21 ч; бесплатно только в гос. праздники; ­бесплатно для электро

Курск

1089

30-200

1000

8-20 ч; временно бесплатны в связи с ЧС

Волгоград

881

15-80

2500-5000
(30-40 тыс. для ЮЛ)

8-20 ч; бесплатно для электро; платно для СИМ

Новосибирск

808

50-100

1000-3000
(10-20 тыс. для ЮЛ)

7-22 ч; платно в сб и для всех типов ТС

Красноярск

492

25

нет

Места закрыты автоматическими замками

Махачкала

488

50

1000-2000

8-20 ч; платно в выходные и для всех типов ТС

Новороссийск

443

50

3000

8-20 ч/24 ч; бесплатно для электро

Ржев

323

50

1000

8-20 ч; платно в выходные и для всех типов ТС

Ставрополь

277

30

500-3000
(15-25 тыс. для ЮЛ)

8-20 ч; платно в выходные и для всех типов ТС

Калининград

184

70-150

н.д.

24 ч; платно в выходные; платно для всех типов ТС

Суздаль

~850

50-100

2000

10-21 ч; в выходные платно всегда;
бесплатно для электро

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Милешкин Кирилл
Фото:
Милешкин Кирилл
Количество просмотров 913
13.11.2024 
Фото:
Милешкин Кирилл
Поделиться:
Оцените материал:
0