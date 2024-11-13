Платные парковки России: кому можно бесплатно и где больше штрафы за неоплату
Пионером по части платных уличных парковок в России, разумеется, была Москва. Отдельные эксперименты разной степени легальности запускались еще при мэре Лужкове.
Полномасштабный проект стартовал 12 лет назад. Начав с пары улиц, границы платной зоны быстро расширили до Бульварного кольца. Затем до Садового, потом – до Третьего транспортного. Не забывая после каждого этапа обещать, что на этом всё.
По данным официального сайта, сейчас в столице около 108 тысяч платных уличных машиномест. Они есть в каждом районе, включая самые окраины мегаполиса и даже районы за МКАД.
Дела столичные
Час уличной стоянки в Москве для легковых машин стоит от 40 до 800 рублей. Есть отдельные места для грузовиков и автобусов. На них первые полчаса стоят до 300 рублей, а дальше придется раскошелиться на 1000 рублей в час.
Существует и система льгот. Инвалиды могут парковаться бесплатно, но только на специально выделенных местах. Зато для электромобилей и мотоциклов стоянка бесплатна на всех уличных местах. При этом владельцы первых – люди заведомо небедные, а вторые и без льготы всегда найдут себе бесплатный уголок для постоя. Не платят за парковку многодетные семьи (кроме парковок со шлагбаумами) и оформившие платное резидентное разрешение (только в своем районе).
Бесплатными парковки становятся по воскресеньям и официальным государственным праздникам. Кроме тех, что стоят 380 рублей в час и выше – эти всегда платные. Ночью платить тоже нужно, разве что на некоторых улицах тариф становится ниже.
Правда, в середине сентября в Москве запустили эксперимент с динамическим ценообразованием. Суть та же, что в такси и каршеринге: больше спрос – выше стоимость часа. Тариф может становиться даже нулевым, ведь ночью очень многие платные парковки остаются пустыми.
Последователи
Количество городов России с платными уличными парковками перевалило за три десятка. Санкт-Петербург располагает примерно 50 тысячами машиномест. Дальше с большим отрывом идут Краснодар и Пермь (около 10 тысяч). Из 16 городов‑миллионников нашей страны без денег от стоянок до сих пор обходятся Уфа, Омск и Самара. Но и в этих городах тема уже обсуждается.
Зато почти два десятка городов поменьше охотно пополняют таким способом свой бюджет. Положим, в забитом туристами Сочи и тесноватом в силу сложного рельефа Владивостоке это оправдано. А вот чем так перегружен Белгород, что там платные парковки запустили еще 10 лет назад? И, кстати, не отменили их, хотя в нынешних экстремальных для жителей города обстоятельствах это было бы логично.
Самый маленький город с платными муниципальными стоянками – Суздаль, в котором всего 10 тысяч жителей и несколько сотен парковочных мест. Всё по-взрослому: с резидентными разрешениями, абонементами и сложной тарифной сеткой. Город настолько невелик, что его даже забыли упомянуть в сводной таблице московского Дептранса с довольно полной статистикой по стране. Готова платная зона в Анапе на 4418 мест: работает интернет-сайт, но пока стоянка бесплатная.
Встречаются необычные решения. В Чебоксарах можно бесплатно стоять два часа. В Красноярске доступ на машиноместа закрывают автоматические барьеры. Они опускаются после оплаты соответствующего кармана через мобильное приложение. В Волгограде платить обязаны даже электросамокатчики, а штраф за неоплату для юрлиц – серьезные 30–40 тысяч рублей. В Туле многодетным семьям и электромобилям дают всего лишь 50‑процентную скидку.
В некоторых городах бесплатная парковка для электромобилей работает с важной оговоркой. Как и остальным категориям льготников, их владельцам нужно подавать документы в местную администрацию (причем лично), чтобы попасть в реестр. И только после этого можно не платить за стоянку. Поэтому заезжие туристы на «электричках» будут раскошеливаться на общих основаниях.
Процесс необратим: платные стоянки будут приходить в новые города и расширяться там, где они уже есть. Нравится или нет, но с этой мыслью придется свыкнуться. А вот реализация может быть самой разной.
Платные парковки в России (по данным Дептранса Москвы и с официальных сайтов)
|
Город
|
Мест
|
Тариф, руб/ч
|
Штраф, руб
|
Особенности
|
Москва
|
108 075
|
40-1000
|
5000
|
24 ч; бесплатно для мото и электро; для многодетных – только уличные; платно в сб и частично – в вс; на оплату 5 мин
|
Санкт-Петербург
|
47 879
|
39-198
|
3000
|
8-20 ч; платно в выходные
|
Краснодар
|
10 366
|
10-100
|
3000
|
8-20 ч; платно в выходные
|
Пермь
|
~10 000
|
10-40
|
1000-2000
|
9-19 ч; на оплату 20 минут или до конца суток; бесплатно для электро
|
Казань
|
8491
|
30-100
|
2500
|
8-19 ч; бесплатно для электро
|
Ростов-на-Дону
|
6601
|
35
|
1500
|
8-20 ч; платно для всех типов ТС
|
Воронеж
|
6440
|
40
|
3000
|
8-19 ч; бесплатно для электро
|
Нижний Новгород
|
5265
|
60
|
1000-2000
|
8-20 ч; оплата до конца суток; бесплатно для электро
|
Тюмень
|
3629
|
20-50
|
2500-5000
|
9-18 ч; бесплатно для электро
|
Белгород
|
3775
|
20-120
|
1500
|
8-20 ч; оплата до конца суток; бесплатно для электро
|
Севастополь
|
3287
|
35-50
|
1500
|
8-20 ч/8-22 ч; платно для всех типов ТС
|
Владивосток
|
~3000
|
25-225
|
1500-3000
|
8-19 ч; платно для всех типов ТС; льготы для многодетных с ограничениями
|
Екатеринбург
|
2982
|
50
|
3000
|
24 ч; платно в выходные;
|
Сочи
|
2109
|
48-100
|
3000
|
8-20 ч; платно для всех типов ТС
|
Тула
|
1826
|
40-100
|
2500
|
9-19 ч; для электро и многодетных –50%
|
Рязань
|
1478
|
40
|
1000
|
8-18 ч; оплата до конца суток; платно для всех типов ТС
|
Ижевск
|
1384
|
35
|
2000
|
8-20 ч; бесплатно для электро
|
Тверь
|
1383
|
30
|
1000
|
8-18 ч/8-20 ч; на оплату 30 минут; бесплатно для электро
|
Чебоксары
|
1266
|
30
|
1000-3000
|
8-18 ч; 2 часа бесплатно
|
Калуга
|
1089
|
35
|
500
|
9-19 ч/9-21 ч; бесплатно только в гос. праздники; бесплатно для электро
|
Курск
|
1089
|
30-200
|
1000
|
8-20 ч; временно бесплатны в связи с ЧС
|
Волгоград
|
881
|
15-80
|
2500-5000
|
8-20 ч; бесплатно для электро; платно для СИМ
|
Новосибирск
|
808
|
50-100
|
1000-3000
|
7-22 ч; платно в сб и для всех типов ТС
|
Красноярск
|
492
|
25
|
нет
|
Места закрыты автоматическими замками
|
Махачкала
|
488
|
50
|
1000-2000
|
8-20 ч; платно в выходные и для всех типов ТС
|
Новороссийск
|
443
|
50
|
3000
|
8-20 ч/24 ч; бесплатно для электро
|
Ржев
|
323
|
50
|
1000
|
8-20 ч; платно в выходные и для всех типов ТС
|
Ставрополь
|
277
|
30
|
500-3000
|
8-20 ч; платно в выходные и для всех типов ТС
|
Калининград
|
184
|
70-150
|
н.д.
|
24 ч; платно в выходные; платно для всех типов ТС
|
Суздаль
|
~850
|
50-100
|
2000
|
10-21 ч; в выходные платно всегда;
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