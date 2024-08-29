Платные парковки в России: не диковинка, а норма жизни

Три десятка городов страны уже ввели плату за стоянку на улицах

Платные парковки достаточно давно стали обыденным явлением в нашей стране. Сегодня платить за парковку нужно на улицах в 31 российском городе – и это не предел. Практически ежегодно подобные проекты вводят у себя все новые и новые города – и далеко не всегда это даже мегаполисы.

Мы с вами и не заметили, как оплачивать парковку в городе стало таким же привычным явлением, как платить за бензин или за мойку. И даже сейчас, приезжая впервые погостить в другой крупный город и останавливаясь где-нибудь в центре, многие в первую очередь ищут информацию, как здесь оплатить стоянку.

Платная парковка – это не только и не столько пополнение городского бюджета за счет автомобилистов. Более того, как правило, введение такой меры преследует иные, менее приземленные цели. Аналитики отмечают, что сразу после ввода платности на улицах увеличивается средняя скорость движения в целом по городу. Это логично, ведь такие парковки в среднем освобождаются быстрее бесплатных, а значит – меньше машин «блуждают» по улицам в поисках места, создавая дополнительный трафик и перепробеги.

Кое-кто из автомобилистов вообще пересаживается на общественный транспорт, оставляя личный для поездок за город и в путешествия.

Есть и другие, не самые очевидные бонусы – такие как сокращение объема выхлопных газов; экстренные службы быстрее добираются до места; местным жителям проще припарковаться рядом с домом; и, конечно, уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий из-за припаркованных в 2-3 ряда автомобилей, что нередко бывает на самых востребованных, но бесплатных парковках.

Экстренные службы быстрее добираются до мест назначения – в Москве время их прибытия сократилось более чем в два раза.

Например, в Москве после ввода платных парковок их эффективность была проанализирована так:

увеличилась скорости движения – на 12%;

сократилось количество нарушений правил парковки – на 64%;

сократилось количество личного транспорта, въезжающего в пределы Садового кольца, – на 25%;

увеличилась оборачиваемость машиномест – в 4,5 раза (ранее автомобиль в среднем занимал одно парковочное место в течение 6-8 часов, после ввода платных парковок — не более 1 часа 20 минут или 1 часа – в зоне повышенных тарифов).

Впечатляющие ли это результаты или нет – решите сами, а мы пока расскажем, какие еще города уже приняли у себя такую меру регулирования потоков автомобилей.

Москва

Российская столица – ожидаемый лидер по количеству платных машиномест и в целом законодатель мод. Организованные платные уличные парковки здесь появились раньше всего – в 2012 году. Сейчас в Москве более 108 тысяч мест почти во всех районах города.

Ценовой разброс стоимости парковок в столице – от 40 до 600 рублей за час. Это для легковых автомобилей.

Также есть отдельные уличные места как для частных автобусов, так и для грузовиков. Там за первые тридцать минут, в зависимости от местоположения, нужно заплатить от 20 до 300 рублей, а дальше – 1000 рублей в час. Сделано это специально, чтобы не занимали места надолго: выгрузили товары или людей – и освободили парковку.

Москвичи оплачивают парковку поминутно, то есть неиспользованные средства вернутся на счет. На оплату дается 5 минут, столько же – чтобы уехать с парковки по истечении оплаченного времени. Зато в Москве можно через приложение «Парковки России» доплатить за парковку, даже если парковочная сессия уже истекла, а еще изменить время её начала, если не успел оплатить парковку вовремя, а также номера автомобиля и парковочной зоны, если допустил в них ошибку.

В зонах с тарифом от 380 до 600 рублей водителям легковых автомобилей нужно платить каждый день, кроме государственных праздников. Остальные стоянки по воскресеньям работают бесплатно.

Кстати, в столице все деньги, полученные от оплаты парковок, направляются на вполне определенные цели: на них ежегодно благоустраиваются московские дворы, причем даже в тех районах, где платных парковок нет. Строят детские и спортивные площадки, обновляют газоны, дорожки, проводят озеленение и многое другое. В прошлом году на эти цели передали 9,8 млрд рублей, на которые благоустроили более 1100 придомовых территорий.

Льготная парковка в столице есть для инвалидов – не менее 10% мест на каждой стоянке предназначены только для них. Также резиденты – люди, которые проживают на улицах, входящих в зону платной парковки, – не платят за стоянку в своем районе, а многодетные семьи – по всему городу. Последнее касается и водителей мотоциклов, электромобилей и каршеринга.

Остальные автомобилисты также могут сэкономить, оставив машину на перехватывающей парковке со шлагбаумом – их в Москве больше сотни. Они находятся у периферийных станций метро, МЦК и МЦД и бесплатны, если пересесть на городской транспорт.

В Москве многодетные семьи не платят за парковку.

Ежегодно в Москве внедряют новые проекты, касающиеся использования парковок. Например, в прошлом году у ряда поликлиник изменили правила стоянки – сделав бесплатными первые 2 часа парковки, после которых стоимость возрастает до 1000 рублей в час. Это позволило освободить места именно для посетителей медучреждений, «убрав» с этих парковок автомобили работников ближайших офисов.

Санкт-Петербург

В Северной столице поминутная парковка идет лишь со второго часа. То есть, если автомобиль был припаркован всего на десять минут, платить придется как за 60. Зато цена за парковку единая – 100 рублей/час. Платят все, даже мотоциклисты – но с них просят по 39 «деревянных».

Как и в Москве, жители СПб могут использовать для оплаты стоянки приложение «Парковки России». Плату необходимо внести в течение 15 минут после начала парковки.

Новосибирск

В сибирском миллионнике цены примерно такие же, как в Северной столице – от 50 до 100 рублей. А вот мест намного меньше – 800 против 47 тысяч. Но это объясняется тем, что платные парковки появились здесь в 2020-м. Это на пять лет позже, чем в Питере. Водители здесь платят в первые 15 минут после того, как поставили свою машину.

Екатеринбург

Столица Урала переняла у Москвы платную парковку в режиме 24/7. Зато стоимость невысокая – от 30 до 50 рублей в час. Да и машиномест там намного меньше – около 3 тысяч. Оплатить стоянку нужно в течение первых десяти минут. Интересно, что платный паркинг работает в Екатеринбурге с 2014 года, но только в 2022-м власти города начали взимать штрафы за неоплаченную парковку.

Казань

Казань по количеству платных парковочных мест идет на третьем месте. В главном городе Татарстана их более 8 тысяч. За парковку здесь можно заплатить, в том числе, транспортной картой Казани. Отдать деньги за парковку нужно в течение 15 минут после ее начала. Первый час оплачивается целиком, дальше можно платить за полчаса. А еще столица Татарстана дружелюбно относится к электромобилям – их здесь оставляют на стоянках бесплатно.

Нижний Новгород

Платные парковки в городе на слиянии Оки и Волги работают с 2016 года. Сейчас там 5265 машиномест. Действует единый тариф – 60 рублей в час. Оплатить парковку можно вплоть до 23:59 текущих суток. Это удобно, если вы постоянно торопитесь и находитесь в разъездах – у вас есть возможность вечером доехать домой, выдохнуть, сделать себе чашечку чая и оплатить парковку.

Ростов-на-Дону

В Ростове-на-Дону более шести тысяч мест для парковки автомобилей. Платные стоянки в городе на берегах Дона появились в 2016 году. Цена единая – 35 рублей в час, водителям дается 15 минут на оплату парковки после её начала.

Красноярск

На берегах Енисея изобрели достаточно оригинальный способ парковочных мест, коих там насчитывается 492 штуки. Выглядит он следующим образом: заходите в приложение «Краспаркинг», выбираете нужную вам стоянку, нажимаете на «Открыть замок», подъезжаете к месту и ставите машину. «Что еще за замок?» – спросите вы. Отвечаем: на каждом машиноместе стоит специальное устройство, которое закрывает туда доступ, когда оно свободно. То есть, варианта не заплатить не существует – машина физически не заедет. Оплата идет с первой минуты парковки, ее вам начислят уже после того, как вы уедете. Удобно – никаких штрафов за превышение парковочного времени. Они здесь просто невозможны.

Челябинск

Платные стоянки в столице Южного Урала заработали в тестовом режиме в 2022 году. Эксперимент признали успешным, и сейчас в городе 1591 парковочное место. Цена разнится от 22 до 100 рублей за час. Внести оплату нужно в течение 15 минут после начала стоянки. Столько же времени дается водителям на то, чтобы покинуть парковочное место.

Воронеж

На родине Самуила Маршака и Юры Хоя особенно заботятся о посетителях медицинских и образовательных учреждений – парковку рядом с ними можно оплатить в течение целого часа. В остальном же оплата, как и в большинстве других городов, почасовая: 40 рублей за 60 минут нахождения вашего транспортного средства на стоянке. Всего в Воронеже 6440 платных машиномест.

Владивосток

Во Владивостоке с водителя автобуса за стоянку на центральных Семёновской и Светланских улицах попросят 300 рублей в час. Есть отдельные цены для мотоциклистов, автомобилистов и водителей грузовиков. Водители машин платят от 50 до 100 рублей, грузовиков – от 100 до 200, а байкеры – от 25 до 50. Как и в большинстве российских городов, в столице Приморья у водителей есть 15 минут с начала парковки для того, чтобы ее оплатить. Всего же с конца 2022 года здесь оборудовали более трех тысяч машиномест.

Волгоград

В Волгограде ввели платную парковку даже для личных электросамокатов – она стоит 15 рублей в час. По аналогии с Владивостоком здесь действуют раздельные тарифы для всех видов транспорта. Правды, цены в Волгограде ниже – здесь даже дальнобойщики платят лишь по 80 рублей. К услугам водителей 832 машиноместа, заплатить за которые нужно в течение первых 15 минут после того, как вы туда поставили машину.

Пермь

Здесь действуют разные тарифы для водителей мотоциклов и автомобилей. Байкеры платят от 10 до 20 рублей в час, а автомобилисты – от 20 до 40. А ещё в Перми действует прогрессивная система штрафов за неоплату парковки. На первый раз провинившемуся придется заплатить тысячу рублей, а дальше эта сумма увеличится в два раза. Отметим также, что в Перми достаточно много платных машиномест – около десяти тысяч. Здесь, в отличие от большей части других городов, можно оплатить парковку в течение 20 минут после остановки.

Махачкала

Столица Дагестана – новый город на российской карте платных парковок. Впервые они появились там 25 марта 2024 года. Сегодня в Махачкале почти 500 парковочных мест, каждое из которых стоит по 50 рублей в час. Оплата почасовая, деньги за первый час не возвращаются. Время на оплату – 15 минут.

Ижевск

В главном городе Удмуртии действует единая цена на всём парковочном пространстве, включающем в себя 1361 место – 35 руб./ч. Заплатить нужно в течение 15 минут. Оплата почасовая. По выходным и праздничным дням стоянка бесплатная.

Севастополь

Всего в городе русского флота более трех тысяч платных мест. Они рассредоточены по всему городскому округу, который включает в себя Балаклаву, Фиолент, Инкерман и другие ближайшие населенные пункты. Цена аренды аналогична ижевской – 35 рублей в час. В Балаклаве она чуть выше – 50 рублей. Время на оплату – 15 минут.

Рязань

Платить за парковку в центре города рязанцы начали в 2016 году. В конце прошлого года этот процесс приостановился, так как платные стоянки с декабря 2023-го по май 2024-го передавали из областного подчинения в городское. Их работа возобновилась 22 мая. Сейчас в городе функционирует 1504 машиноместа, за которые нужно заплатить 40 рублей за час в течение 15 минут после начала парковки.

Чебоксары

Наиболее либерально к водителям настроены в столице Чувашии. Там можно поставить машину и целых два часа ничего не платить. Да и цена за парковку – 30 рублей в час. Количество городских машиномест: 1240.

Калининград

Платное парковочное пространство – самое маленькое и молодое в России. Оно заработало лишь в мае 2024 года и насчитывает 179 мест. Владельцы автомобилей платят по 70, а грузовиков – по 150 рублей в час. Деньги должны поступить в течение 15 минут после начала парковочной сессии. При этом, если какая-либо стоянка заполняется менее чем наполовину, власти снижают ее стоимость.

Тула

Стоянка в центральной части города стоит 40 рублей в час. На площади Ленина, где находится местная городская администрация, первые три часа – бесплатны. А вот дальше придется отдавать по 100 рублей за 60 минут. Здесь на оплату парковки дают целых полчаса. Помимо этого, тульские власти в правилах пользования парковочными местами отдельно прописали, что там нельзя курить и употреблять спиртные напитки, а также мыть и ремонтировать машины. Ни на одном из 1826. Интересно, а в других городах это работает как-то иначе?

Тверь

Переносимся на родину Афанасия Никитина и Михаила Круга. Город на правом берегу Волги обзавелся платными парковками в 2015 году – в то же время, что и Санкт-Петербург. В Твери нужно заплатить 30 рублей за час. Кроме того, водителям дают полчаса на оплату парковки. Но покинуть ее нужно достаточно быстро – за пять минут.

Симферополь

Организовать сеть платных стоянок в столице Крыма решили в 2022 году. Интересно, что стоимость места здесь выше, чем в Севастополе, – 50 рублей в час. В перспективе местные власти хотят распространить практику взимания денег за стоянку на весь центр города. Что касается времени оплаты, то здесь ничего необычного нет – всё те же 15 минут.

Курск

Диапазон цен от 30 до 200 рублей в час. Водители имеют в своем распоряжении 15 минут на оплату. А еще раньше для каждого из 1089 машиномест работал режим постоплаты. Как и нижегородцы, куряне могли оплатить парковку до 23:59 текущих суток. Правда, жители города часто жаловались на неправильную работу этого режима, поэтому власти его отменили.

Калуга

В Калуге один из самых маленьких штрафов за неоплату парковки – сумма колеблется от 500 до 1000 рублей. Расстаться с этими деньгами придется, если вы не оплатили парковку в течение 15 минут после ее начала. Всего здесь 1089 машиномест – столько же, сколько и в Курске. Стоит парковка 35 рублей в час.

Белгород

Платные парковки в городе работают уже десять лет. Водители легковых автомобилей платят 20-30 рублей за час, а те, что ездят на грузовиках, – по 120. В Белгороде 3375 машиномест, на оплату которых дается полчаса.

Новороссийск

На нескольких центральных улицах и на вокзале можно встать за 50 рублей в час. Мест здесь намного меньше, чем в Белгороде – всего 443. На их оплату дается 15 минут.

Ставрополь

Здесь штрафы за неоплату парковки от 500 до 3000 рублей. Платные парковочный фонд здесь еще меньше, чем в Новороссийске, – 277 мест. И здесь также даются классические 15 минут на оплату.

Тюмень

Платный паркинг в одном из главных городов Западной Сибири появился в 2016 году. За прошедшие восемь лет его сеть успела разрастись до 3629 мест. Тариф – от 20 до 50 рублей, на оплату – 15 минут.

Краснодар

Здесь находится одна из самых дешевых платных стоянок в России. Она находится по адресу 3-я линия Нефтяников, дом 2. Там можно припарковаться за 10 рублей в час. Оплата производится поминутно. Вообще, Краснодар – город-ветеран по части платных парковок. Работа по их организации здесь ведется аж с 2013 года, а первые стоянки там появились в 2014-м. Дешевле всего можно встать на севере и западе города – за 30 рублей в час. Самая дорогая парковка – на вокзале, она стоит 100 рублей. Платить, как практически везде, нужно в первые 15 минут после начала парковки.

Сочи

Платные парковки в курортном городе появились в октябре 2023 года. В центральном Сочи они стоят по 100 рублей в час. В Адлере цена чуть ниже – 80 рублей. А в Хосте действует интересный тариф – 48 рублей в час. Время на оплату – 15 минут.

В приложении «Парковки России» можно изменить время начала стоянки при ее досрочном завершении.