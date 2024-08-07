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Приложение «Парковки России» стало удобнее

В «Парковках России» можно изменить время начала стоянки при ее досрочном завершении

В приложении «Парковки России» теперь можно менять время начала стоянки, даже если парковочная сессия была завершена досрочно.

Не нужно ждать, пока сессия закончится — есть возможность остановить ее и поменять время начала. Для работы новой функции следует установить последнюю версию приложения.

Напомним, что раньше эта возможность была доступна только по истечении оплаченного периода и не действовала, если завершить парковку досрочно.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта, сообщил, что в этом году функцией изменения времени начала парковки уже воспользовались более 100 тыс. водителей, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Он добавил, что по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина продолжается работа над улучшением сервисов для комфорта автомобилистов.

Мнение специалиста

Александр Шумский, руководитель экспертного центра «Пробок.нет»:

– Изменение времени начала парковки в приложении «Парковки России» — это функция, которая полезна для автомобилистов. С её помощью Правительство Москвы ещё раз показывает, что идёт навстречу добросовестным водителям и даёт возможность избежать штрафа, если человек по какой-либо причине не успел оплатить парковку вовремя. Кстати, идея такого функционала была разработана совместно с экспертным центром «Пробок.нет».

Скорректировать время начала парковки или внести иные изменения в парковочную сессию можно только до конца текущих суток. Исправить ошибки можно до 3 раз в месяц.

Источник: Дептранс Москвы

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Алексеева Елена
Количество просмотров 169
07.08.2024
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