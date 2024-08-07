Приложение «Парковки России» стало удобнее
В приложении «Парковки России» теперь можно менять время начала стоянки, даже если парковочная сессия была завершена досрочно.
Не нужно ждать, пока сессия закончится — есть возможность остановить ее и поменять время начала. Для работы новой функции следует установить последнюю версию приложения.
Напомним, что раньше эта возможность была доступна только по истечении оплаченного периода и не действовала, если завершить парковку досрочно.
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта, сообщил, что в этом году функцией изменения времени начала парковки уже воспользовались более 100 тыс. водителей, что на 50% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Он добавил, что по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина продолжается работа над улучшением сервисов для комфорта автомобилистов.
Мнение специалиста
Александр Шумский, руководитель экспертного центра «Пробок.нет»:
– Изменение времени начала парковки в приложении «Парковки России» — это функция, которая полезна для автомобилистов. С её помощью Правительство Москвы ещё раз показывает, что идёт навстречу добросовестным водителям и даёт возможность избежать штрафа, если человек по какой-либо причине не успел оплатить парковку вовремя. Кстати, идея такого функционала была разработана совместно с экспертным центром «Пробок.нет».
Скорректировать время начала парковки или внести иные изменения в парковочную сессию можно только до конца текущих суток. Исправить ошибки можно до 3 раз в месяц.
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Источник: Дептранс Москвы