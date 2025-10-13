Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Надписи на боковине – с эффектом бархата, сделанные по технологии High Contrast Design.
24 октября
Лед тронулся — как Pirelli переписывает правила зимней езды
На что способна новая фрикционная шина Pirelli...
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
24 октября
Какая главная опасность подстерегает за рулем опытного водителя
Эксперты: многолетний стаж за рулем притупляет...
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
24 октября
Сэкономить на шинах без ущерба для безопасности – это реально
Эксперты назвали способы уменьшить расходы на...

Проезд по МСД остается бесплатным 70% времени суток в будни

Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 13 октября

Проезд по Московскому скоростному диаметру остается бесплатным 70% времени в будние дни. При этом с 13 октября 2025 года тариф был проиндексирован в часы пиковой нагрузки.

Рекомендуем
От личного авто до электробуса: как в Москве проверяют безопасность всего транспорта

С 13 октября стоимость проезда по МСД в критические часы в будни составит 10 рублей за участок. Как сообщалось в Telegram-канале столичного Департамента транспорта, индексация затронула только периоды наибольшей загрузки: в будни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В остальное время – 70% продолжительности буднего дня, а также в выходные и праздничные дни – проезд остается бесплатным. Тариф для транзитного проезда сохраняется на уровне 950 рублей.

Для автомобилистов действует правило: участок оплачивается только в том случае, если и въезд, и выезд с него произошли в платный интервал. Таким образом, проезд будет бесплатным, если, например, въехать на участок в 6:55, а съехать в 7:30.

Ряд категорий транспорта имеет право на бесплатный проезд в любое время. К ним относятся машины оперативных служб, почты и коммунального хозяйства, городской транспорт, школьные автобусы, а также такси с московской или подмосковной лицензией.

Все поездки по МСД в течение суток суммируются, и в течение пяти дней формируется единый платеж за день. Оплатить проезд можно через официальные ресурсы: сайт msd.mos.ru, приложение «Парковки России», портал Госуслуг, приложения «Яндекс Карты» и «Навигатор», а также в банковских приложениях с указанными данными автомобиля.

Что такое МСД?

Московский скоростной диаметр – это самый протяженный в России диаметр длиной 68 км. МСД соединяет 10 основных вылетных магистралей, связывая районы Москвы и области. Развязки на трассе способствуют разгрузке Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД, а также улучшают транспортную доступность 48 районов города, где проживает более 4,5 млн человек.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Фото:МСД
Количество просмотров 571
13.10.2025 
Фото:МСД
Поделиться:
Оцените материал:
-1