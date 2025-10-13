Проезд по МСД остается бесплатным 70% времени суток в будни

Стоимость проезда по МСД будет проиндексирована с 13 октября

Проезд по Московскому скоростному диаметру остается бесплатным 70% времени в будние дни. При этом с 13 октября 2025 года тариф был проиндексирован в часы пиковой нагрузки.

С 13 октября стоимость проезда по МСД в критические часы в будни составит 10 рублей за участок. Как сообщалось в Telegram-канале столичного Департамента транспорта, индексация затронула только периоды наибольшей загрузки: в будни с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В остальное время – 70% продолжительности буднего дня, а также в выходные и праздничные дни – проезд остается бесплатным. Тариф для транзитного проезда сохраняется на уровне 950 рублей.

Для автомобилистов действует правило: участок оплачивается только в том случае, если и въезд, и выезд с него произошли в платный интервал. Таким образом, проезд будет бесплатным, если, например, въехать на участок в 6:55, а съехать в 7:30.

Ряд категорий транспорта имеет право на бесплатный проезд в любое время. К ним относятся машины оперативных служб, почты и коммунального хозяйства, городской транспорт, школьные автобусы, а также такси с московской или подмосковной лицензией.

Все поездки по МСД в течение суток суммируются, и в течение пяти дней формируется единый платеж за день. Оплатить проезд можно через официальные ресурсы: сайт msd.mos.ru, приложение «Парковки России», портал Госуслуг, приложения «Яндекс Карты» и «Навигатор», а также в банковских приложениях с указанными данными автомобиля.

Что такое МСД?

Московский скоростной диаметр – это самый протяженный в России диаметр длиной 68 км. МСД соединяет 10 основных вылетных магистралей, связывая районы Москвы и области. Развязки на трассе способствуют разгрузке Садового кольца, Третьего транспортного кольца и МКАД, а также улучшают транспортную доступность 48 районов города, где проживает более 4,5 млн человек.