Богато оснащенные, просторные: 5 незаслуженно забытых гибридных кроссоверов

Topspeed назвал пять недооцененных на рынке гибридных кроссоверов

Специалисты профильного издания Topspeed провели масштабное сравнение гибридных кроссоверов, оценив их по ключевым параметрам: вместительность, топливная экономичность, гарантийные условия, уровень комфорта и общая стоимость владения. Результаты оказались весьма показательными.

Первую строчку рейтинга заняла Honda CR-V Hybrid 2026 года. Модель предлагает аж 2165 литров грузового пространства при сложенных задних сиденьях – настоящий рекорд в классе. Плюс ко всему, у задних пассажиров здесь много места для ног. В салоне тихо, а материалы отделки – на высоте. Расход топлива держится на уровне 5,9 литра на 100 км.

Второе место досталось Kia Sportage Hybrid 2026 года. Багажник у неё поменьше – 1133 литра, зато задним пассажирам тоже вольготно. Козырь модели – расширенная гарантия: на силовую установку дают 10 лет или 161 тысячу километров. Кстати, расход у неё ещё скромнее: 5,6 литра на 100 км.

На третьей позиции – Hyundai Tucson Hybrid 2026 года. Он создан для дальних поездок: передняя панель оснащена двумя 31-сантиметровыми экранами, а гарантия тоже расширенная. Правда, аппетит у него побольше – 6,2 литра на 100 км.

Четвёртым идёт Ford Escape Hybrid 2026 года. Его фишка – скользящий задний диван, с помощью которого можно менять соотношение между пространством для ног пассажиров и объёмом багажника. В городе машина весьма маневренна, расход – 6,0 литров на 100 км.

Замыкает пятёрку Toyota Venza 2024 года. Эта модель уже снята с производства, но эксперты советуют присмотреться к подержанным экземплярам. Она радует тихим салоном, качественной отделкой и богатым оснащением – вплоть до проекционного дисплея. Расход топлива такой же, как у Ford – 6,0 литра на 100 км.