Maserati, Porsche и Ferrari: 20 люксовых авто угнали со сверхзащищенной парковки

В Париже воры одновременно угнали более 20 машин с элитной парковки

Группа злоумышленников, состоявшая как минимум из 15 человек, организовала дерзкое ограбление в самом сердце Парижа. За считанные минуты с территории парковки консьерж-службы исчезли элитные автомобили.

Одетые в балаклавы преступники взломали дверь офиса компании. Внутри они обнаружили папки с регистрационными документами и ключами от машин. Это и позволило им действовать молниеносно.

Общий улов составил более двух десятков люксовых авто, среди которых числятся Maserati, Porsche и знаменитые Ferrari. Впрочем, полиция сработала оперативно: уже на следующие сутки удалось задержать около двенадцати подозреваемых, и расследование активно продолжается.

Особую пикантность ситуации придает расположение объекта. Парковка находилась всего в десяти минутах от главного символа Парижа – Эйфелевой башни. Клиентам сервиса обещали настоящую крепость: круглосуточное видеонаблюдение, регулярный обход охраны каждые три часа и доступ, защищенный сканером отпечатков пальцев. Как видно, и такие меры не стали преградой.