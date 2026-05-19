#
МолнияЭлектромобильностьЖурнал на домРазборка неделиСкидкиШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Sollers SP7
19 мая
Самый шикарный минивэн Соллерс сняли на видео
Компания «Соллерс» представила VIP-версию...
Китайские автоконцерны захватывают Европу: каковы последствия такой экспансии?
19 мая
Китайские автоконцерны захватывают Европу: каковы последствия такой экспансии?
Концерны BYD, Xpeng, Leapmotor и Geely...
Honda Freed
19 мая
В продажу вышла новая семейная Honda с полным приводом: называем цены
В РФ появились в продаже новые Honda Freed по...

Maserati, Porsche и Ferrari: 20 люксовых авто угнали со сверхзащищенной парковки

В Париже воры одновременно угнали более 20 машин с элитной парковки

Группа злоумышленников, состоявшая как минимум из 15 человек, организовала дерзкое ограбление в самом сердце Парижа. За считанные минуты с территории парковки консьерж-службы исчезли элитные автомобили.

Рекомендуем
Горит только зеленая стрелка, а сзади неистово сигналят: обязан ли я ехать?

Одетые в балаклавы преступники взломали дверь офиса компании. Внутри они обнаружили папки с регистрационными документами и ключами от машин. Это и позволило им действовать молниеносно.

Общий улов составил более двух десятков люксовых авто, среди которых числятся Maserati, Porsche и знаменитые Ferrari. Впрочем, полиция сработала оперативно: уже на следующие сутки удалось задержать около двенадцати подозреваемых, и расследование активно продолжается.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Особую пикантность ситуации придает расположение объекта. Парковка находилась всего в десяти минутах от главного символа Парижа – Эйфелевой башни. Клиентам сервиса обещали настоящую крепость: круглосуточное видеонаблюдение, регулярный обход охраны каждые три часа и доступ, защищенный сканером отпечатков пальцев. Как видно, и такие меры не стали преградой.

Источник:  Le Figaro
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
19.05.2026 
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0