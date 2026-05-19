BMW образумилась и вернула V8 в новом шикарном купе

BMW представила Vision Alpina на Конкурсе элегантности в Вилла-д’Эсте

Баварский концерн приятно удивил поклонников «горячих» авто: на суд публике выставили Vision Alpina, оснащённую классическим бензиновым V8. Этот шаг выглядит как признание прежнего курса ошибкой – ставка исключительно на электрификацию, похоже, пересматривается.

Вообще, раньше в BMW упорно толкали линию с гибридами и «батарейными» версиями для своих спортивных моделей. Но, судя по всему, инженеры услышали тех, кто ностальгирует по настоящему ДВС. Причём выбор пал не на какую-нибудь рядную «шестёрку», а на полноценный восьмицилиндровый агрегат – мощный и проверенный временем.

Vision Alpina – это не просто концепт, а скорее заявление о намерениях. В компании дали понять: традиционные бензиновые моторы ещё рано списывать со счетов. Тем более когда речь идёт о премиум-сегменте, где покупатели ценят характер и звук, а не только сухие цифры на бумаге.

Кстати, пока конкуренты вроде Mercedes-Benz и Audi всё активнее внедряют электропривод, BMW решила сыграть на опережение – или, наоборот, на ностальгии.

Лежнин Роман
19.05.2026
19.05.2026 
