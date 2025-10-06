#
От личного авто до электробуса: как в Москве проверяют безопасность всего транспорта

Более 2 лет владельцы личных авто могут пройти техосмотр в Транспортном комплексе столицы

ГКУ «Организатор перевозок» и НИИ «МосТрансПроект» регулярно проводят ТО транспортных средств всех категорий, в том числе автобусов и электробусов.

Электробусный маршрут 600к объединяет 3 станции метро

С каждым годом услугой пользуются все больше водителей.

Осмотры соответствуют обязательным требованиям безопасности. Проводится диагностика всех систем по 55 пунктам: от тормозов до рулевого управления. Осмотры проходят в специальных помещениях под контролем технических экспертов. Зоны оборудованы всем необходимым согласно законодательству РФ.

Автобусы и электробусы не старше 5 лет проверяют ежегодно, другие – каждые полгода. Также осматривают транспорт, который перевозит грузы или пассажиров, а еще личные автомобили старше 4 лет регистрации в ГАИ.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Своевременное прохождение техосмотров — залог безопасности всех участников дорожного движения. НИИ «МосТрансПроект» и Организатор перевозок ежедневно проводят диагностику автобусов, электробусов, а также личных автомобилей по всем обязательным нормам. За 2 года проверили более 20 тыс. транспортных средств, а с начала этого года — свыше 7,5 тыс. Это на 15% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. Продолжим поддерживать безопасность на дорогах столицы по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина».

Узнать подробности о прохождении технического осмотра можно на Едином транспортном портале и сайте НИИ «МосТрансПроект».

Источник:  Пресс-служба Транспортного комплекса г. Москвы
Алексеева Елена
06.10.2025 
