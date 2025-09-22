Путешествия
Предложение о платном проезде вызвало раскол среди экспертов и властей

Минтранс России опроверг инициативу о платном проезде по всем дорогам страны

Некоторые эксперты высказывали идею введения платного проезда по всем дорогам России, однако в Министерстве транспорта страны данное предложение не рассматривается.

Об этом 20 сентября сообщил официальный представитель Минтранса Николай Шестаков. Он отметил, что это мнение принадлежит лишь одному участнику экспертной дискуссии и не поддерживается министерством.

Напомним, что накануне заместитель начальника управления «Росавтодора» Денис Кирюхин сообщил о планах ведомства сделать проезд по всем дорогам страны платным к 2030 году, объясняя это повышением затрат на содержание и ремонт дорог, а также ограничениями в бюджете.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
22.09.2025 
Фото:Эрик Романенко/ТАСС
