#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
9 мая
Как защитить мотоцикл от угона: действенные методы
Эксперт Ладушкин: GPS-трекер — лучшая защита...
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
9 мая
Почему мыть двигатель на мойке — плохая идея для вашего кошелька
Мойка двигателя под давлением: когда чистота...

Седанов Li Auto не будет: основатель компании поставил точку

Ли Сян заявил, что седаны Li Auto несовместимы с концепцией семейных автомобилей

Глава Li Auto Ли Сян окончательно развеял слухи о возможном появлении седана в модельном ряду компании. Такие автомобили, по его словам, просто не вписываются в корпоративные ценности бренда. Производитель с 2019 года целенаправленно занимается только кроссоверами и минивэнами – сейчас в гамме электрические SUV i6 и i8, гибриды L6-L9 плюс минивэн Mega.

Интерес к седанам подогрел сам Ли Сян ещё летом 2025-го. Тогда на встрече с инвесторами он упомянул, что теоретически такая модель возможна, но лишь при условии стабильных финансов и свободных ресурсов. А теперь, спустя год, основатель опубликовал чёткий ответ: никаких седанов не будет – они противоречат ключевым ориентирам компании.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Цены на иномарки взлетят: почему зеркальный утильсбор ударит по карману российских водителей

Все машины марки заточены под семейное использование. Главное для них – просторный салон и ощущение уюта. Но если пытаться адаптировать седан под эти стандарты, придётся наращивать высоту кузова. А это, по мнению Ли Сяна, напрочь убивает эстетику и правильные пропорции классической «четырёхдверки».

Сейчас компания делает ставку на электромобили с необычными формами кузова – это видно по i-серии и Mega. Гибриды, в свою очередь, сохраняют привычные пропорции, но подаются в самобытном дизайне. Ни то, ни другое не предполагает выпуск традиционного седана.

Рекомендуем
Платные дороги России 2026: что нового?

Директор по продукту Тан Цзин ранее тоже высказывался на эту тему. Он пояснил, что бензиновый генератор L3E15CA, дебютировавший на кроссовере L9 Livis, проектировали специально для высоких автомобилей. Инженеры увеличили высоту агрегата, зато уменьшили ширину – это позволило лучше изолировать моторный отсек от шума и добавить салону лишние 20 мм пространства.

Но обратная сторона такого решения очевидна: высокий двигатель элементарно не помещается под низким капотом седана. Чтобы его туда втиснуть, пришлось бы заметно задирать переднюю часть. Тан Цзин тогда резюмировал: сделать гибридный седан для компании – та ещё задача. Это был прозрачный намёк, а теперь Ли Сян лишь подтвердил догадки – ни гибридных, ни электрических седанов у Li Auto не будет.

  • «За рулем» можно читать и в MAX

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Li Auto
Количество просмотров 180
07.05.2026 
Фото:Li Auto
Поделиться:
Оцените материал:
0