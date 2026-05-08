Несущий кузов, полный привод, клиренс до 240 мм, расход 0,9 л/100 км: а как едет новинка нашей сборки? Проверили!

Опубликован первый тест полноприводного гибридного Deepal G318

Changan довез до России свои суббренды: электрический Avatr и гибридный Deepal.

Первенец последнего – кроссовер G318, названный в честь живописной китайской автотрассы длиной 5500 км и с перепадом высот почти в 5000 метров. И сразу – собранный у нас, на «Автоторе»!

Силовой агрегат Deepal G318

Двигатель 1.5 турбо на 143 л. с. приводит исключительно генератор, с колесами он не связан – поэтому не важно, что на пик тяги выходит лишь при 3200 об/мин. Пара электромоторов обеспечивает привод на все колеса. Пиковая мощность силовой установки – 439 сил, однако транспортный налог считается менее чем с 200 л.с.

Паспортный запас хода на электричестве – 184 км. В реальной жизни по городу с выставленной на максимальный режим рекуперацией должно выходить больше 100 км, что для машины снаряженной массой под 2,5 т очень неплохо.

Deepal G318. Цена в России от 5 650 000 ₽. Внешнюю пару прожекторов на крыше можно включить вместе с дальним светом – в движении. Внутренние работают только в статике. Это «кемпинговый свет», покрывающий до 250 квадаратных метров. Багажник выдерживает до 80 кг на ходу (динамическая нагрузка) и 300 кг на месте (статическая).

Как едет Deepal G318

Мне удалось поездить на двух Дипалах с разным уровнем заряда батареи. При запасе энергии около 20% машина разгоняется уверенно. Если же электричества вдоволь, G318 выстреливает до сотни близко к обещанным 6,3 с.

Пневмоподвеска стелет очень мягко. В спортрежиме Deepal меняет вальяжную раскачку на собранность, не становясь при этом жестким. Крены умеренны, колеи на асфальте G318 на шинах шириной 255 мм не замечает.

Днище абсолютно ровное. У базовой комплектации на обычной подвеске от асфальта до нижней точки 210 мм. «Пневма» может увеличить клиренс на 30 мм.

Адаптивные амортизаторы – производства ZF. Они меняют характеристики не только по команде водителя: G318 сканирует дорогу впереди и сам подстра­ивает жесткость за 0,002 секунды.

Шумоизоляция отменная. Не слышно ни шин, ни работающего ДВС. Аэродинамические шумы появляются только после 110 км/ч – их генерит верхний багажник с «люстрой». В младшей комплектации его нет – полагаю, будет еще тише.

Можно индивидуально настроить высоту и мягкость пневмоподвески, отклики на нажатие газа и тормоза, усилие на руле, степень рекуперации, алгоритм работы силовой установки. Неплохо откалиброваны системы помощи водителю.

Через зарядный порт китайского формата GB/T гибрид не только принимает энергию, но и раздает – до 6 кВт. Еще есть бытовая розетка в багажнике, которая выдает 3,3 кВт.

Кузов несущий, днище плоское, спереди есть металлическая защита. Дорожный просвет можно увеличить до 240 мм. Измерил рулеткой – так и есть. В стандартном режиме под полом больше 220 мм.

Есть блокировка заднего дифференциала. Межосевая блокировка реализована программно, ведь электромоторы спереди и сзади механически не связаны.

К дисплею на 14,6 дюйма прилагается полное кнопочное управление микроклиматом. Приятен и ухватистый селектор трансмиссии на центральном тоннеле.

Облегчающие посадку ручки расположены не на стойках крыши, а в торцах передней панели, что тоже удобно.

На искусственных препятствиях Deepal ведет себя молодцом. Умело имитирует блокировки, не скрипит отделкой на переломах рельефа (жесткость кузова на изгиб – 45 000 Нм/град). Производитель уверяет, что можно нырять в брод глубиной до 600 мм.

Для российского рынка у 318‑го есть полный зимний пакет, телематика с управлением микроклиматом, подготовка под фаркоп с розеткой. Оцинкованы все внешние панели за исключением крыши.

Спереди добавить бы регулировку угла наклона подушки, но и без нее в короткой поездке сиденье показалось удобным. Второй ряд с плоским полом дает достаточно пространства по всем направлениям. Спинка настраивается по углу наклона, есть трехступенчатый обогрев подушек и спинок. USB-порты – на дверных картах.

Поддерживается Apple CarPlay, а чуть позже появятся Android Auto и сервисы Яндекса. Те, кто купит машину из первых партий, смогут их добавить позже. Странной экономией выглядит однозонный климат-контроль и отсутствие проекции на лобовое стекло.

Сколько стоит Deepal G318

Базовый Deepal G318 оценили в 5,65 млн рублей. За доплату в 350 тысяч появятся пневмоподвеска, аудиосистема с сабвуфером, «люстра», 20‑дюймовые колеса, доводчик двери багажника, атмосферная подсветка и ионизатор воздуха. Набор ассистентов водителя, восемь подушек безопасности, вентиляция передних сидений и массажер для водителя есть уже в «базе».

Неплохой вариант взять последовательный гибрид по цене бензинового аналога. Если, конечно, есть такие деньги.

СЕКРЕТ ВЫГОДЫ Deepal G318 собирают на калининградском «Автоторе». Пока – крупноузловым методом, но в ближайших планах – ­начать переход на полный цикл со сваркой и окраской. Впрочем, и нынешняя стадия дала право попасть под госсубсидию в размере 925 тысяч рублей. В результате стоимость из прайс-листа снижается до 4,73–5,08 млн рублей – при покупке автомобиля в кредит. Близким к G318 по цене оказывается Voyah Free, также локализованный в России. Бензиновый Tank 300 стоит примерно столько же, но он заметно компактнее. Geely Monjaro тоже ровня по прайсу, однако лишен серьезных внедорожных способностей. Рамный Haval H9 при идентичных габаритах выходит дороже.

Пятая дверь с полноразмерной запаской – распашная. Электропривода нет, только доводчик в старшей комплектации. Камера заднего вида стоит внутри кронштейна колеса, отсоединять ее при замене не требуется.

Сочетание цены, размеров, оснащения и технической продвинутости Экономия на отдельных опциях

Deepal G318

Разгон 0–100 км/ч, с 6,3

6,3 Макс. скорость, км/ч 175

175 Длина / ширина / высота / база, мм 5010 / 1985 / 1960 / 2880

5010 / 1985 / 1960 / 2880 Дорожный просвет, мм 210–240

210–240 Объем багажника, л 490–1601

490–1601 Снаряженная / полная масса, кг 2449 / 2814

2449 / 2814 Бензиновый двигатель Р4, 16 клапанов, 1497 см³, 143 л. с. при 5000 об/мин, 215 Н·м при 3200–4200 об/мин

двигатель Р4, 16 клапанов, 1497 см³, 143 л. с. при 5000 об/мин, 215 Н·м при 3200–4200 об/мин Макс. отдача силовой установки 439 л. с., 575 Н·м

439 л. с., 575 Н·м Трансмиссия полный привод

полный привод Емкость батареи, кВт·ч 35,07

35,07 Топливо / запас топлива, л АИ‑92 / 60

АИ‑92 / 60 Расход топлива при макс. / мин. заряде батареи, смешанный цикл, л/100 км 0,9 / 6,7

