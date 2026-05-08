Несущий кузов, полный привод, клиренс до 240 мм, расход 0,9 л/100 км: а как едет новинка нашей сборки? Проверили!
Changan довез до России свои суббренды: электрический Avatr и гибридный Deepal.
Первенец последнего – кроссовер G318, названный в честь живописной китайской автотрассы длиной 5500 км и с перепадом высот почти в 5000 метров. И сразу – собранный у нас, на «Автоторе»!
Силовой агрегат Deepal G318
Двигатель 1.5 турбо на 143 л. с. приводит исключительно генератор, с колесами он не связан – поэтому не важно, что на пик тяги выходит лишь при 3200 об/мин. Пара электромоторов обеспечивает привод на все колеса. Пиковая мощность силовой установки – 439 сил, однако транспортный налог считается менее чем с 200 л.с.
Паспортный запас хода на электричестве – 184 км. В реальной жизни по городу с выставленной на максимальный режим рекуперацией должно выходить больше 100 км, что для машины снаряженной массой под 2,5 т очень неплохо.
Как едет Deepal G318
Мне удалось поездить на двух Дипалах с разным уровнем заряда батареи. При запасе энергии около 20% машина разгоняется уверенно. Если же электричества вдоволь, G318 выстреливает до сотни близко к обещанным 6,3 с.
Пневмоподвеска стелет очень мягко. В спортрежиме Deepal меняет вальяжную раскачку на собранность, не становясь при этом жестким. Крены умеренны, колеи на асфальте G318 на шинах шириной 255 мм не замечает.
Адаптивные амортизаторы – производства ZF. Они меняют характеристики не только по команде водителя: G318 сканирует дорогу впереди и сам подстраивает жесткость за 0,002 секунды.
Шумоизоляция отменная. Не слышно ни шин, ни работающего ДВС. Аэродинамические шумы появляются только после 110 км/ч – их генерит верхний багажник с «люстрой». В младшей комплектации его нет – полагаю, будет еще тише.
Можно индивидуально настроить высоту и мягкость пневмоподвески, отклики на нажатие газа и тормоза, усилие на руле, степень рекуперации, алгоритм работы силовой установки. Неплохо откалиброваны системы помощи водителю.
Кузов несущий, днище плоское, спереди есть металлическая защита. Дорожный просвет можно увеличить до 240 мм. Измерил рулеткой – так и есть. В стандартном режиме под полом больше 220 мм.
Есть блокировка заднего дифференциала. Межосевая блокировка реализована программно, ведь электромоторы спереди и сзади механически не связаны.
На искусственных препятствиях Deepal ведет себя молодцом. Умело имитирует блокировки, не скрипит отделкой на переломах рельефа (жесткость кузова на изгиб – 45 000 Нм/град). Производитель уверяет, что можно нырять в брод глубиной до 600 мм.
Для российского рынка у 318‑го есть полный зимний пакет, телематика с управлением микроклиматом, подготовка под фаркоп с розеткой. Оцинкованы все внешние панели за исключением крыши.
Поддерживается Apple CarPlay, а чуть позже появятся Android Auto и сервисы Яндекса. Те, кто купит машину из первых партий, смогут их добавить позже. Странной экономией выглядит однозонный климат-контроль и отсутствие проекции на лобовое стекло.
Сколько стоит Deepal G318
Базовый Deepal G318 оценили в 5,65 млн рублей. За доплату в 350 тысяч появятся пневмоподвеска, аудиосистема с сабвуфером, «люстра», 20‑дюймовые колеса, доводчик двери багажника, атмосферная подсветка и ионизатор воздуха. Набор ассистентов водителя, восемь подушек безопасности, вентиляция передних сидений и массажер для водителя есть уже в «базе».
Неплохой вариант взять последовательный гибрид по цене бензинового аналога. Если, конечно, есть такие деньги.
СЕКРЕТ ВЫГОДЫ
Deepal G318 собирают на калининградском «Автоторе». Пока – крупноузловым методом, но в ближайших планах – начать переход на полный цикл со сваркой и окраской.
Впрочем, и нынешняя стадия дала право попасть под госсубсидию в размере 925 тысяч рублей. В результате стоимость из прайс-листа снижается до 4,73–5,08 млн рублей – при покупке автомобиля в кредит.
Близким к G318 по цене оказывается Voyah Free, также локализованный в России. Бензиновый Tank 300 стоит примерно столько же, но он заметно компактнее. Geely Monjaro тоже ровня по прайсу, однако лишен серьезных внедорожных способностей. Рамный Haval H9 при идентичных габаритах выходит дороже.
Deepal G318
- Разгон 0–100 км/ч, с 6,3
- Макс. скорость, км/ч 175
- Длина / ширина / высота / база, мм 5010 / 1985 / 1960 / 2880
- Дорожный просвет, мм 210–240
- Объем багажника, л 490–1601
- Снаряженная / полная масса, кг 2449 / 2814
- Бензиновый двигатель Р4, 16 клапанов, 1497 см³, 143 л. с. при 5000 об/мин, 215 Н·м при 3200–4200 об/мин
- Макс. отдача силовой установки 439 л. с., 575 Н·м
- Трансмиссия полный привод
- Емкость батареи, кВт·ч 35,07
- Топливо / запас топлива, л АИ‑92 / 60
- Расход топлива при макс. / мин. заряде батареи, смешанный цикл, л/100 км 0,9 / 6,7
