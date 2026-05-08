Названы четыре «китайца», от которых не ждешь подвоха

Эксперт Юрий Чистов назвал 5 надежных китайских моделей без частых поломок

Директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов составил список китайских автомобилей, которые меньше всего доставляют хлопот своим владельцам.

По словам эксперта, если не хочется постоянно заезжать в сервис, стоит присмотреться к четырем моделям: Haval Jolion, Geely Coolray, Geely Monjaro, а также к Chery Tiggo 7 и всем ее вариациям.

Эти машины уже давно и массово представлены на российском рынке, поэтому с запчастями и обслуживанием проблем нет - сервисы есть во всех регионах. Современные турбомоторы и коробки передач при своевременном уходе служат действительно долго. К тому же даже в самых бедных комплектациях у них есть мультимедиа, камеры, климат-контроль и системы безопасности вроде ABS, ESP и до шести подушек.

Haval Jolion эксперт называет абсолютным лидером среди китайских кроссоверов на вторичном рынке. У него надежный 1,5-литровый турбомотор на 143 силы, есть полный привод и много современных ассистентов. Машину легко обслуживать, она хорошо продается потом и радует расходом топлива – всего 8–10 литров на сотню.

Geely Coolrayвыбирают в основном за спортивный вид и яркий дизайн. Под капотом у модели 1,5-литровый турбодвигатель на 147 л.с. в паре с роботизированной коробкой DCT, которая считается надежной. Кроссовер очень популярен у молодых водителей, у него отличная управляемость, экономичность и богатое оснащение.

Geely Monjaro– это уже серьезный аппарат с 2-литровым турбомотором на 238 л.с. Эта модель близка по технике к Volvo, а значит, уровень безопасности и комфорта очень высокий. Плюс просторный салон, современные технологии, высокая ликвидность и очень прочный кузов: коррозии не будет даже после 200–250 тысяч километров пробега.

Chery Tiggo 7 (и все его модификации) – настоящий универсальный автомобиль. Турбомоторы на 1,5 или 1,6 литра, доступен полный привод, и главное – модель отлично адаптирована именно для российских дорог и морозов. Ликвидность тоже на высоте.