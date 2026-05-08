Названы четыре «китайца», от которых не ждешь подвоха

Эксперт Юрий Чистов назвал 5 надежных китайских моделей без частых поломок

Директор по развитию дилерской сети Fresh Юрий Чистов составил список китайских автомобилей, которые меньше всего доставляют хлопот своим владельцам.

Неубиваемый мотор и гидроавтомат — надежный седан за 500 тысяч. Но есть одно «но»

По словам эксперта, если не хочется постоянно заезжать в сервис, стоит присмотреться к четырем моделям: Haval Jolion, Geely Coolray, Geely Monjaro, а также к Chery Tiggo 7 и всем ее вариациям.

Эти машины уже давно и массово представлены на российском рынке, поэтому с запчастями и обслуживанием проблем нет - сервисы есть во всех регионах. Современные турбомоторы и коробки передач при своевременном уходе служат действительно долго. К тому же даже в самых бедных комплектациях у них есть мультимедиа, камеры, климат-контроль и системы безопасности вроде ABS, ESP и до шести подушек.

Haval Jolion эксперт называет абсолютным лидером среди китайских кроссоверов на вторичном рынке. У него надежный 1,5-литровый турбомотор на 143 силы, есть полный привод и много современных ассистентов. Машину легко обслуживать, она хорошо продается потом и радует расходом топлива – всего 8–10 литров на сотню.

Geely Coolrayвыбирают в основном за спортивный вид и яркий дизайн. Под капотом у модели 1,5-литровый турбодвигатель на 147 л.с. в паре с роботизированной коробкой DCT, которая считается надежной. Кроссовер очень популярен у молодых водителей, у него отличная управляемость, экономичность и богатое оснащение.

Geely Monjaro– это уже серьезный аппарат с 2-литровым турбомотором на 238 л.с. Эта модель близка по технике к Volvo, а значит, уровень безопасности и комфорта очень высокий. Плюс просторный салон, современные технологии, высокая ликвидность и очень прочный кузов: коррозии не будет даже после 200–250 тысяч километров пробега.

Chery Tiggo 7 (и все его модификации) – настоящий универсальный автомобиль. Турбомоторы на 1,5 или 1,6 литра, доступен полный привод, и главное – модель отлично адаптирована именно для российских дорог и морозов. Ликвидность тоже на высоте.

Источник:  «Российская газета»
Алексеева Елена
Фото:EPA
08.05.2026 
