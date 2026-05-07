Неубиваемый мотор и гидроавтомат — надежный седан за 500 тысяч. Но есть одно «но»

Эксперт Зиновьев перечислил плюсы и минусы подержанного Ford Focus

На вторичном рынке еще реально подобрать седан стоимостью до 500 000 рублей, который без серьезных поломок прослужит еще как минимум 100 000 км, хотя понятно, что это будет сильно возрастной автомобиль.

Один из примеров – Ford Focus, продажи которого продолжались до 2011 года. Модель пользуется огромным спросом, что сказывается на ценах: за полмиллиона часто продают экземпляры с пробегом под 400 000 км, многие из которых работали в такси.

Покупать такой седан сомнительно с практической точки зрения. Однако на рынке встречаются варианты с пробегом 200–250 тыс. км. Правда, они, скорее всего, потребуют небольших вложений в ремонт.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– Все бензиновые двигатели – долгожители с ресурсом 300–400 км. У всех есть мелкие системные недуги. Всем предписан бензин АИ‑95, «девяносто второй» ускоряет вредоносные процессы. Самым надежным и наименее хлопотным считается 100‑сильный 1.6.

Механические коробки не без греха: у IB5 слабы синхронизаторы, могут износиться за 100 тысяч км. MTX75 (при моторе 2.0) в целом крепче, загвоздка в узле сцепления – выжимной подшипник чуть ли не расходник. Автомат 4F27E надежен, но к 200–250 тысячам км нуждается в переборке.

Слабое место автомобиля – подвеска. Ступичные и опорные подшипники стоек редко выхаживают больше 80 тысяч км, а стойки стабилизатора сдаются уже к 50–60 тысячам. Электрика тоже доставляет хлопоты: часто отказывают обогрев сидений, моторчик печки и центральный замок. В остальном же претензий к машине нет.

