Популярный в России легендарный автомобиль сняли с производства
Компания Ford официально завершила производство модели хетчбэк Focus, тираж которой составил более 12 миллионов экземпляров за 27 лет.
Последний автомобиль сошел с конвейера завода в Германском Саарлуисе.
Это решение было принято еще в 2022 году в рамках стремительного перехода Ford на электрические автомобили в Европе. Новой заменой Focus в модельном ряду стали электрические кроссоверы Explorer и Capri, разработанные на платформе Volkswagen MEB.
С закрытием производства завод в Саарлуисе больше не функционирует. Ford ранее сообщал, что у компании нет планов по выпуску новых моделей на этой площадке, и на сегодняшний день не обнаружен потенциальный покупатель для завода.
