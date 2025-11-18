Популярный в России легендарный автомобиль сняли с производства

Компания Ford завершила выпуск модели Focus после 27 лет производства

Компания Ford официально завершила производство модели хетчбэк Focus, тираж которой составил более 12 миллионов экземпляров за 27 лет.

Последний автомобиль сошел с конвейера завода в Германском Саарлуисе.

Это решение было принято еще в 2022 году в рамках стремительного перехода Ford на электрические автомобили в Европе. Новой заменой Focus в модельном ряду стали электрические кроссоверы Explorer и Capri, разработанные на платформе Volkswagen MEB.

Ford Focus ST

С закрытием производства завод в Саарлуисе больше не функционирует. Ford ранее сообщал, что у компании нет планов по выпуску новых моделей на этой площадке, и на сегодняшний день не обнаружен потенциальный покупатель для завода.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

Назовите лучший бренд АКБ в рамках Премии Бренд Года « За рулем » по ссылке !

«За рулем» можно читать в ВКонтакте