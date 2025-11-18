#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсборЗимние шиныСкидки на автоРейтингиТест маселЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)ЭксклюзивМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Беспилотные КАМАЗы с оператором в кабине на трассе М-11
18 ноября
Беспилотные грузовики появятся еще в трех российских регионах
Правительство продлило эксперимент с...
Ford Focus ST
18 ноября
Популярный в России легендарный автомобиль сняли с производства
Компания Ford завершила выпуск модели Focus...
Voyah Taishan
18 ноября
В Россию привезут гибридный автомобиль Voyah Taishan. «За рулем» узнал подробности
Новый полноразмерный кроссовер Voyah Taishan в...

Популярный в России легендарный автомобиль сняли с производства

Компания Ford завершила выпуск модели Focus после 27 лет производства

Компания Ford официально завершила производство модели хетчбэк Focus, тираж которой составил более 12 миллионов экземпляров за 27 лет.

Рекомендуем
Какой рамник взять за ~4 млн: новый китайский или подержанный японский

Последний автомобиль сошел с конвейера завода в Германском Саарлуисе.

Это решение было принято еще в 2022 году в рамках стремительного перехода Ford на электрические автомобили в Европе. Новой заменой Focus в модельном ряду стали электрические кроссоверы Explorer и Capri, разработанные на платформе Volkswagen MEB.

Ford Focus ST
Ford Focus ST

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

С закрытием производства завод в Саарлуисе больше не функционирует. Ford ранее сообщал, что у компании нет планов по выпуску новых моделей на этой площадке, и на сегодняшний день не обнаружен потенциальный покупатель для завода.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы самые беспроблемные модели Kia.

  • Назовите лучший бренд АКБ в рамках Премии Бренд Года «За рулем» по ссылке!
Рекомендуем

Какое масло заливать зимой?
А летом?

Мы взяли два масла с классом вязкости 0W‑40 и 5W‑40, провели в специализированной лаборатории серию высоко- и низкотемпературных тестов и готовы дать аргументированный ответ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Источник:  Carbuzz
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:GoodFon
Количество просмотров 1
18.11.2025 
Фото:GoodFon
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Ford Focus (3)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Ford Focus  2007
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Надежный автомобиль. Прекрасная управляемость, вместительный салон, большой багажник.
Недостатки:
Все хромированные элементы облезают очень быстро.
Комментарий:
Был владельцем Фокуса (1,8, МКПП) более 11 лет. Отличный автомобиль! Накатал на нем 140 тыс.км. Авто был в максимальной комлпектации Ghia. Все качественно и солидно. На корейцах такого нет даже сейчас. Прекрасная управляемость. Движок, конечно, по нынешним временами, очень прожорлив - 9,5 литров по городу. И это я довольно спокойно езжу.
+41