Бестселлеры HONGQI: сравнение двух кроссоверов премиальной марки

В 2025 году в топе продаж премиального автобренда HONGQI («Хончи», с кит. — «Красное знамя») закрепились два кроссовера — среднеразмерный HS5 (ЭйчЭс 5) и компактный HS3 (ЭйчЭс 3)

Вышедшая на рынок после глубокого рестайлинга «пятёрка» примерила экстерьер в духе флагманских моделей и переработанный интерьер. Однако главное изменение под капотом: 2,0-литровый двигатель (245 л.с., 380 Н·м) в связке с 8-ступенчатым «автоматом» вместо 6-диапазонного. Привод — полный.

Рынок оценил апгрейд: за прошлый год продан 2371 автомобиль (+390%), второе место в рейтинге продаж бренда. Важную роль в успехе сыграла политика оснащения. В стартовой комплектации Комфорт (Сomfort) предлагается панорамный люк, электропривод багажника, круговые камеры и проекционный дисплей. Премиальный статус подчёркивают акустика на 12 динамиков, сиденья из кожи Наппа с Алькантарой, подогревы руля, наружных зеркал и обоих рядов сидений.

HS3 (ЭйчЭс 3), ставший третьим по продажам у HONGQI в прошлом году (2321 автомобиль), на первый взгляд в комплектации Делюкс (Deluxe) схож с HS5 (ЭйчЭс 5): полный привод, двухлитровый мотор 245 «лошадей» и 8-ступенчатый «автомат». Отличие в фундаментальных габаритах.

Компактная «тройка» подходит для города: 4655 x 1900 x 1668 мм при колёсной базе 2770 мм. «Пятёрка» же среднеразмерная: с габаритами 4785 x 1905 x 1700 мм и колёсной базой 2870 мм. Отсюда более просторные второй ряд и багажное отделение, а сам автомобиль более универсален для дальних поездок или для владельцев с семьёй.

HS5 (ЭйчЭс 5) может показаться более «взрослым» и в интерьере. Во многом за счёт сдвоенных экранов приборной панели и мультимедийной системы, а также блока управления климатом с механическими элементами. У HS3 (ЭйчЭс 3) центральный дисплей вертикальный, а механических кнопок — минимум.

Реклама|ООО «АВАНГАРД», ИНН 7813167880|erid F7NfYUJCUneTVTA4JXcP