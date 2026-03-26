Личный опыт столичного автомобилиста: как не остаться без парковочного места возле дома

Эксперт «За рулем» провел расследование и выяснил, какие автовладельцы скоро лишатся парковки

По Сети бродит забавная байка про девушку Таню. Мол, как-то ночью Таня подошла к окну и увидела, что у соседа угоняют машину. Таня не растерялась, выскочила на улицу и быстро перегнала свой автомобиль от помойки на освободившееся место…

О чем толкуют юристы?

Полезные советы на тему «Как не остаться без парковочного места возле дома?» давно переросли из высказываний юристов в сборник фотоприколов. Потому что, по сути, юристам сказать совершенно нечего. Можно проводить какие-то собрания, устанавливать шлагбаумы, наказывать тех, кто пускает во двор «чужаков», но невозможно увеличить площадь двора. В первую очередь это относится к районам с исторически сложившейся мегаструктурой и древними жилыми домами, построенными в доавтомобильные времена.

Резидентная парковка

Резидентная парковка, говорите? Оформляю ее уже который раз – это 9000 ₽ за три года. Недорого, почти без проблем и… абсолютно бесполезно! Потому что в переулочке близ дома парковочных мест меньше десятка, причем все они общего пользования, а вовсе не для резидентов. Конечно, право на такую парковку распространяется на довольно большой регион, но как всем этим пользоваться? Тыкаться по пробкам по всему району, выискивая свободное местечко? А если оно обнаружится в нескольких километрах от дома, как тогда? Вызывать такси?

Извините, но это профанация, а не реальная помощь автовладельцу.

Ответственное лицо

Некоторое время назад, готовя похожий материал, дозвонился в управу одного из столичных районов до «ответственного лица». Так, мол, и так – хочу объяснить читателям, куда им девать свой транспорт?

Ответственное лицо рассказало мне про резидентные парковки и про какие-то платные стоянки. Я не отставал: мол, вот мой адрес – укажите мне такую стоянку! Точно знаю, что ее нет и быть не может! Лицо вздохнуло и назвало какую-то открытую площадку на пустыре в четырех километрах от моего дома. И добавило: « Там, вроде бы, все занято, но вы скажите, что я разрешил… ».

Спасибо. Не воспользовался.

Вторая машина

Распространенный прием, помогающий оберегать свои квадратные метры от посягательств соседей, состоит в использовании второго автомобиля. Обычно, когда один автомобиль уезжает, другой тут же ставится наперекосяк, как бы случайно занимая полтора-два места. Лечится такое поведение довольно просто: недовольные соседи засовывают под дворник записку с намеком на случайно падающие ниоткуда кирпичи.

Разновидность второго автомобиля – старенький прицеп. При парковке машины владелец всякий раз задвигает его, куда получится – к помойке, на тротуар, на газон и так далее. Какое-то время это будет сходить ему с рук, но за порчу газона в итоге точно выкатят штраф.

Парковочные барьеры и блокираторы

Отличная штука – никто на ваше место не припаркуется. Плохо только одно: она абсолютно незаконна. После первого же обращения недовольных соседей куда-то «наверх» приедут специально обученные люди и быстренько освободят асфальт для общего пользования.

А вот другая забава обычно срабатывает. На освобождаемое место водитель ставит дорожный конус…

Разумеется, такой конус можно отбросить в сторону, но у многих возникают сомнения: мол, а вдруг здесь в самом деле ведутся какие-то работы? Или, того хуже, – вдруг это автомобиль того, с кем лучше не связываться?

Личный транспорт выдавливают из мегаполисов

Надеяться на то, что ситуация изменится, сложно. Наверху фактически поставлена задача ликвидировать личный транспорт. Одно из напоминаний изложено в «Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года». Цитирую: «развитие общественного транспорта в крупных городах… с одновременными ограничениями на использование личных автомобилей… является безальтернативным». Пока что речь идет о крупных городах, но мы помним, что и платные парковки поначалу были только в столице.

Неожиданного в этом нет. Еще в 2016 году директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, г-н Михаил Блинкин, объяснял, почему наша столица – плохой город для машин, и сетовал, когда же российские автомобилисты перестанут сопротивляться очевидному. Главное в том, что транспорт на глазах обретает общественный, а не личный характер.

К сожалению для апологетов собственных машин, в этом есть здравый смысл. Личных автомобилей стало слишком много. И город ничего не может с этим поделать. Ему остается одно: выдавливать частные машины со своей территории всеми способами. Что он успешно и делает. В ход идут платные парковки и платные дороги (МСД, к примеру), камеры на каждом дереве, сужение проезжих частей и расширение столичных тротуаров, где только можно. Список можно продолжить.

Мы утыкали свои дворы шлагбаумами и блокираторами. Варягов отсеяли, а мест все равно не хватает. Вот так у кого-то и рождаются мысли о вредностях личного транспорта.

Столичным жителям, в общем-то, проще: электробусы, метро, такси и прочие трамваи их плохо-бедно всегда доставят, куда надо. А вот на чем перемещаться по своей стране жителю Устюжны или Боровичей, где никакие электробусы не появятся еще лет 50?

Личное мнение

Михаил Колодочкин, редактор «За рулем»

Лично я, наверное, смогу обходиться без личной машины. Просто из жизни исчезнет очередная одна яркая страничка. Останется подобие резервации: дом – работа – дом. И жить станет гораздо скучнее. Невольно вспоминаешь времена, когда ты только начинал обживаться внутри автомобиля, постоянно грея себя осознанием того, что в любую секунду можешь сесть за руль и рвануть… неважно, куда именно. Это было чувство отдельной квартиры, а не коммуналки.

А даже самый лучший на свете электробус с гирляндой новогодних лампочек – это опять коммуналка. Пусть и экологически чистая.