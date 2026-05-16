Lada и Solaris бьют рекорды популярности: что выбирают россияне в 2026 году

Почему не поворачивается ключ зажигания: ответ эксперта
16 мая
«Авито Авто»: почти треть россиян планируют купить отечественное авто в 2026 году

Согласно опросу, проведённому среди 10 тысяч человек, почти треть жителей страны (32%) в этом году изучают возможность покупки машины российского производства. При этом 7% респондентов нацелены исключительно на отечественные марки, а ещё четверть допускают варианты с иномарками. Результатами этого исследования поделились аналитики, а данные оказались в распоряжении РИАМО.

Всего же приобрести автомобиль в 2026 году планируют 42% опрошенных. Бесспорным фаворитом среди отечественных брендов стала Lada – её выбирает каждый второй потенциальный покупатель, то есть 49%. На втором месте уверенно держится Solaris с 22% голосов, а замыкает тройку Москвич – его рассматривают 12% участников. Кстати, уже 10% опрошенных присматриваются к Volga, ее официальные продажи стартуют ближе к лету 2026 года. Средний бюджет, который россияне готовы потратить на новую машину, – около 2 млн рублей.

Интересно, что российские авто вызывают наибольший отклик у молодёжи в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них 12% хотят купить исключительно машину отечественной сборки – это почти вдвое превышает средний показатель по стране. В других возрастных категориях эта цифра колеблется от 4 до 8%. Мужчины чуть чаще женщин обращают внимание на наш автопром (35% против 29%).

Чем же объясняется такой прагматичный подход? Главным образом, доступной ценой – этот фактор назвали 50% респондентов. Почти столько же (47%) ценят простоту и дешевизну обслуживания, а 35% опрошенных радует, что запчасти можно найти без долгих ожиданий и перебоев.

Как люди ищут машину? Самый популярный канал – сайты с объявлениями, ими пользуются 48% потенциальных покупателей. Немногим меньше, 44%, идут напрямую в официальные дилерские центры, а 34% заходят на специализированные автомобильные порталы. Авторынки выбирает каждый пятый (21%), частных продавцов – 18%, а услугами автоброкеров готовы воспользоваться всего 7% опрошенных.

Примечательно, что количество российских водителей, готовых пересесть на китайские автомобили, за год выросло в полтора раза. Сейчас приобрести такую машину хотят 42% респондентов, тогда как годом ранее этот показатель составлял лишь 28%.

Источник:  РИАМО
Ушакова Ирина
16.05.2026 
